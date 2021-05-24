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Ветер отбросил воздушный шар с 12 пассажирами на провода под Тулой

При этом он повалил электрический столб. Помимо пассажиров на борту находился также пилот.

24 мая, 14:19
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В деревне Труфаново, что в Тульской области, воздушный шар с 12 пассажирами задел провода при аварийной посадке. Об этом на своём сайте сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура, которая уже начала проверку данного инцидента.

"По предварительным данным, вечером 23 мая воздушный шар, на борту которого находились пилот и 12 пассажиров, совершил аварийную посадку в деревне Труфаново Ленинского района Тульской области. При этом аэростат задел провода и повалил на землю электрический столб. В результате происшествия пострадавших нет", — говорится в сообщении.

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Проведение проверки поручено тульскому транспортному прокурору. По её результатам при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии соответствующих мер прокурорского реагирования.

Ранее на Украине рухнул воздушный шар с пилотом и пятью пассажирами. Один человек погиб, возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил воздухоплавания.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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