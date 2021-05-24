Путин назначил новых послов России в Гватемале и на Ямайке
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Указом президента должности получили Владимир Винокуров и Сергей Петрович.
Президент РФ Владимир Путин назначил Владимира Винокурова послом в Гватемале, на посту главы российской дипмиссии на Ямайке его сменит Сергей Петрович. Соответствующие указы были размещены на официальном интернет-портале правовой информации.
Винокуров освобождён от должности посла на Ямайке и по совместительству в Антигуа и Барбуде, Содружестве Доминики, Федерации Сент-Китс и Невис, Сент-Люсии, а также от выполнения обязанностей постоянного представителя РФ при Международном органе по морскому дну в Кингстоне — столице Ямайки. Он работал на этих постах с 2016 года.
"Назначить Винокурова Владимира Николаевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Гватемала", — сказано в указе президента.
Сергей Петрович до назначения работал заместителем директора второго европейского департамента МИД РФ, а теперь назначен на должность Винокурова.
Ранее Лайф рассказывал, что президент России Владимир Путин может встретиться со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко уже на следующей неделе. Прошлые переговоры лидеров прошли месяц назад в стенах Московского Кремля.