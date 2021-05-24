Путин назначил новых послов России в Гватемале и на Ямайке

Указом президента должности получили Владимир Винокуров и Сергей Петрович.

Президент РФ Владимир Путин назначил Владимира Винокурова послом в Гватемале, на посту главы российской дипмиссии на Ямайке его сменит Сергей Петрович. Соответствующие указы были размещены на официальном интернет-портале правовой информации.

Винокуров освобождён от должности посла на Ямайке и по совместительству в Антигуа и Барбуде, Содружестве Доминики, Федерации Сент-Китс и Невис, Сент-Люсии, а также от выполнения обязанностей постоянного представителя РФ при Международном органе по морскому дну в Кингстоне — столице Ямайки. Он работал на этих постах с 2016 года.

"Назначить Винокурова Владимира Николаевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Гватемала", — сказано в указе президента.

Сергей Петрович до назначения работал заместителем директора второго европейского департамента МИД РФ, а теперь назначен на должность Винокурова.