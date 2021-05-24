"Смотрю на неё через двойное стекло": Дана Борисова рассказала о самочувствии 13-летней дочери
Сначала девочке было очень тяжело, и она постоянно звонила маме, но сейчас она уже серьёзно настроилась на лечение.
Фото © Instagram / danaborisova_official
Дана Борисова рассказала Лайфу о самочувствии 13-летней дочери, которая была доставлена в стационар после того, как покалечила себя в школе во время уроков. Светская львица говорит, что девочка настроена на лечение.
"Из-за карантина не разрешают полноценно навестить. Хожу каждый день, и не пропускаю, и в субботу принесла с собой даже собаку. Смотрю на неё через то двойное стекло, вроде нормально, симпатично выглядит. По телефону мы иногда общаемся, но её ещё не перевели в профильное отделение, к сожалению. Где уже будет понятно по лечению и диагнозу", — рассказала она.
Борисова отметила, что первые дни девочке было особенно тяжело — она постоянно звонила маме, плакала и просила, чтобы та забрала её из больницы. Сейчас благодаря стараниям медперсонала дочь серьёзно настроена лечиться и больше не закатывает сцен. Хотя и не скрывает, что скучает по соцсетям и вредной еде.
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"Она рассказала, что её медсестра научила такой мысли, что лучше уж один раз здесь полежать по полной программе и сюда больше не возвращаться. Я подумала, что наконец-то, аллилуйя. Вот такой у неё настрой сейчас. Врач говорит, что она стабильна, настроение неплохое, но есть перепады. Конечно, ломка по мобильному телефону, по соцсетям. Она же привыкла к еде и через окно жаловалась, что не ела ни пиццу, ни чипсы уже неделю. Но ничего страшного", — подытожила Борисова.
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Напомним о том, что 13-летняя дочь Даны Борисовой покалечила себя в школе во время уроков. Врачи заподозрили у неё попытку суицида.
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