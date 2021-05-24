В Швейцарии заявили о готовности изучить вакцину "Спутник V"

Швейцария готова изучить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", однако страна пока не получала соответствующего запроса от России. Об этом сообщил федеральный советник внутренних дел, курирующий вопросы здравоохранения, Ален Берсе.

"На данный момент, насколько мне известно, такого запроса в Swissmedic не поступало. Но если такое произойдёт, то, конечно, заявку рассмотрят", — сказал он.

Берсе уточнил, что в Швейцарии знают об эффективности "Спутника V", но для начала закупки любого препарата он должен пройти оценку безопасности и эффективности местного агентства по надзору за лекарствами. При этом заявка должна быть подана от производителя вакцины, ведь это не является ответственностью швейцарских властей.