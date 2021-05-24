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В Швейцарии заявили о готовности изучить вакцину "Спутник V"

В стране знают об эффективности российского препарата, однако он должен быть одобрен местным регулятором перед закупкой.

24 мая, 14:07
<p>Фото © ТАСС / AP Photo / Andre Penner</p>

Фото © ТАСС / AP Photo / Andre Penner

Швейцария готова изучить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", однако страна пока не получала соответствующего запроса от России. Об этом сообщил федеральный советник внутренних дел, курирующий вопросы здравоохранения, Ален Берсе.

"На данный момент, насколько мне известно, такого запроса в Swissmedic не поступало. Но если такое произойдёт, то, конечно, заявку рассмотрят", — сказал он.

Берсе уточнил, что в Швейцарии знают об эффективности "Спутника V", но для начала закупки любого препарата он должен пройти оценку безопасности и эффективности местного агентства по надзору за лекарствами. При этом заявка должна быть подана от производителя вакцины, ведь это не является ответственностью швейцарских властей.

Глава МИД Мальты сообщил о возможности регистрации "Спутника V" в Европе до конца июня

Глава МИД Мальты сообщил о возможности регистрации "Спутника V" в Европе до конца июня

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова раскрыла причины международного успеха "Спутника V". Страна готова активно развивать контакты с другими странами в рамках борьбы с коронавирусом, заметила она.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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