Тело младенца нашли в мусорном баке на юго-западе Москвы

В Москве проводится проверка после обнаружения тела новорождённого в мусорном контейнере. Жуткая находка была в баке около жилого дома на Ленинском проспекте.

"Прокуратура Москвы организовала проверку в связи с обнаружением трупа новорождённого на юго-западе столицы. По предварительной информации, днём 24 мая 2021 года в мусорном контейнере у жилого дома на Ленинском проспекте обнаружен труп новорождённого мужского пола", — говорится на сайте столичной прокуратуры.

Ранее жуткий случай произошёл в Санкт-Петербурге. Там своего сына мёртвым нашёл пришедший домой отец. Он увидел на голове ребёнка ссадины и подумал, что его убила спящая неподалёку пьяная мать. Этим предположением он и поделился с прибывшей на место происшествия полицией, в результате чего тело малыша забрали в морг на обследование, а родительницу — в отделение на допрос.