Тело младенца нашли в мусорном баке на юго-западе Москвы
Прокуратура столицы пока не сообщает информацию про обстоятельства гибели малыша, но будет судебно-медицинская экспертиза.
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В Москве проводится проверка после обнаружения тела новорождённого в мусорном контейнере. Жуткая находка была в баке около жилого дома на Ленинском проспекте.
"Прокуратура Москвы организовала проверку в связи с обнаружением трупа новорождённого на юго-западе столицы. По предварительной информации, днём 24 мая 2021 года в мусорном контейнере у жилого дома на Ленинском проспекте обнаружен труп новорождённого мужского пола", — говорится на сайте столичной прокуратуры.
По источникам Лайфа, действительно обнаружено тело новорождённого ребёнка в мусорном контейнере вблизи жилого дома. Следователями проводится осмотр места происшествия, устанавливается мама ребёнка, проводится проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
Ранее жуткий случай произошёл в Санкт-Петербурге. Там своего сына мёртвым нашёл пришедший домой отец. Он увидел на голове ребёнка ссадины и подумал, что его убила спящая неподалёку пьяная мать. Этим предположением он и поделился с прибывшей на место происшествия полицией, в результате чего тело малыша забрали в морг на обследование, а родительницу — в отделение на допрос.
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