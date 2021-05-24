Дворцовый мост в Петербурге окрасится в цвета российского флага в День города
Северной столице 27 мая исполнится 318 лет. В честь этого там пройдёт ряд торжественных мероприятий.
Фото © ТАСС / Александр Демьянчук
В честь Дня города Дворцовый мост в Санкт-Петербурге окрасится в цвета российского флага. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург" с ссылкой на пресс-службу СПб ГБУ "Ленсвет". Мост подсветят в 22:45 27 мая и отключат в три часа ночи 28 мая. Кроме того, в триколор окрасится и Большой проспект П.С.
"Будут подсвечены три участка улицы: один окрасится в белый цвет, второй — в синий, а третий — в красный", — сообщили в пресс-службе "Ленсвета".
27 мая Северной столице исполнится 318 лет. В честь этого праздника в Петербурге пройдёт множество торжественных мероприятий.
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