Дворцовый мост в Петербурге окрасится в цвета российского флага в День города

В честь Дня города Дворцовый мост в Санкт-Петербурге окрасится в цвета российского флага. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург" с ссылкой на пресс-службу СПб ГБУ "Ленсвет". Мост подсветят в 22:45 27 мая и отключат в три часа ночи 28 мая. Кроме того, в триколор окрасится и Большой проспект П.С.

"Будут подсвечены три участка улицы: один окрасится в белый цвет, второй — в синий, а третий — в красный", — сообщили в пресс-службе "Ленсвета".

27 мая Северной столице исполнится 318 лет. В честь этого праздника в Петербурге пройдёт множество торжественных мероприятий.