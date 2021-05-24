Подросток погиб от удара током в Тверской области

В Тверской области от удара током погиб 16-летний подросток, который с приятелями пробрался в помещение действующей трансформаторной подстанции. Об этом трагическом эпизоде сообщает на своём сайте местное СУ СК РФ.

"23 мая в вечернее время группа несовершеннолетних, находясь на территории бывшего водозабора, проникла в помещение действующей трансформаторной подстанции, снабжающей электричеством СНТ "Мечта", где один из подростков, используя ручной инструмент, попытался демонтировать электрический кабель, находящийся под напряжением", — уточнили в управлении.

По факту случившегося началась доследственная проверка. Следователями проведён осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства трагедии.