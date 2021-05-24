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Подросток погиб от удара током в Тверской области

По данным СК, школьник пытался снять находящийся под напряжением электрический кабель на трансформаторной подстанции.

24 мая, 14:59
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В Тверской области от удара током погиб 16-летний подросток, который с приятелями пробрался в помещение действующей трансформаторной подстанции. Об этом трагическом эпизоде сообщает на своём сайте местное СУ СК РФ.

"23 мая в вечернее время группа несовершеннолетних, находясь на территории бывшего водозабора, проникла в помещение действующей трансформаторной подстанции, снабжающей электричеством СНТ "Мечта", где один из подростков, используя ручной инструмент, попытался демонтировать электрический кабель, находящийся под напряжением", — уточнили в управлении.

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По факту случившегося началась доследственная проверка. Следователями проведён осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства трагедии.

Ранее в Алтайском крае двое мальчиков решили покататься на плоту и утонули. Трагедия произошла на середине водоёма, когда один парень упал в воду, а второй бросился его спасать. Они пришли на пруд без сопровождения взрослых.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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