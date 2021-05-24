Суд арестовал таксиста "Ситимобила" из Петербурга, зарезавшего водителя за отказ уступить дорогу

Невский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения водителю такси, который зарезал 26-летнего местного жителя за отказ уступить ему дорогу. Об этом сообщил корреспондент Лайфа с заседания суда.

Напомним, конфликт на перекрёстке улицы Крыленко и Дальневосточного проспекта в Петербурге случился 23 мая и попал в объектив камеры. Подозреваемый достал нож в ходе конфликта и нанёс обидчику удар в грудь, от чего тот скончался на месте. Сервис "Ситимобил" сразу заблокировал водителя и пообещал всячески помочь семье погибшего.