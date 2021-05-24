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Суд арестовал таксиста "Ситимобила" из Петербурга, зарезавшего водителя за отказ уступить дорогу

Под стражей 24-летний подозреваемый пробудет два месяца, пока идёт расследование уголовного дела.

24 мая, 14:55

Суд арестовал таксиста из Петербурга, зарезавшего водителя за отказ уступить ему дорогу. Видео © LIFE

Невский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения водителю такси, который зарезал 26-летнего местного жителя за отказ уступить ему дорогу. Об этом сообщил корреспондент Лайфа с заседания суда.

24-летний Кадриддин Д. отправлен под стражу на два месяца. СК ведёт расследование уголовного дела об убийстве.

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Напомним, конфликт на перекрёстке улицы Крыленко и Дальневосточного проспекта в Петербурге случился 23 мая и попал в объектив камеры. Подозреваемый достал нож в ходе конфликта и нанёс обидчику удар в грудь, от чего тот скончался на месте. Сервис "Ситимобил" сразу заблокировал водителя и пообещал всячески помочь семье погибшего.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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