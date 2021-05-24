МИД назвал враньём слова Тихановской об отказе оказать помощь задержанной с Протасевичем россиянке

Российский консул в Минске не отказывался от встречи с гражданкой РФ Софией Сапегой, которая была задержана после проверки документов вместе с основателем телеграм-канала NEXTA Романом Протасевичем. В МИД РФ назвали эту информацию, распространяемую экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской, наглой ложью.