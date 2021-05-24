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МИД назвал враньём слова Тихановской об отказе оказать помощь задержанной с Протасевичем россиянке

Речь идёт о 23-летней Софии Сапеге, которая состоит в романтических отношениях с белорусским активистом.

24 мая, 15:09

Фото © ТАСС / Imago images / ANE Edition

Российский консул в Минске не отказывался от встречи с гражданкой РФ Софией Сапегой, которая была задержана после проверки документов вместе с основателем телеграм-канала NEXTA Романом Протасевичем. В МИД РФ назвали эту информацию, распространяемую экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской, наглой ложью.

"Тихановская врёт, говоря, что российский консул отказался встречаться с Сапегой. Наглая ложь", — сказали в министерстве журналистам.

София Сапега является гражданкой РФ и студенткой Европейского гуманитарного университета (ЕГУ), находящегося в Литве. Согласно утверждениям вуза, она была задержана в аэропорту Минска сотрудниками управления СК под надуманным и необоснованным предлогом.

Посольство РФ в Белоруссии проверяет сообщения о задержании россиянки на севшем в Минске "боинге"

Посольство РФ в Белоруссии проверяет сообщения о задержании россиянки на севшем в Минске "боинге"

Напомним, Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании днём 23 мая. На его борту находился Роман Протасевич. После посадки он был задержан, информация об угрозе взрыва не подтвердилась. Позже в Белоруссии возбудили дело из-за ложного сообщения о минировании самолёта. А в Литве возбудили дело по факту "захвата воздушного судна".

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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