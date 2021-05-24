Посла Колумбии вызвали в МИД России из-за обвинений в кибератаках

Министерство иностранных дел РФ вызвало колумбийского посла Альфонсо Лопес Кабальеро, чтобы прояснить заявление главы Минобороны республики Диего Молано о причастности России к кибератакам. Об этом сообщается на сайте российского ведомства.

В МИД РФ подчеркнули, что послу было "выражено удивление в связи с безосновательными и ничем не подкреплёнными заявлениями министра". В ведомстве отметили, что обвинения в адрес России прозвучали в контексте якобы имевшего место иностранного вмешательства с целью "подстегнуть массовые протесты" в Колумбии. В министерстве отвергли эти обвинения. Там напомнили, что Москва не раз предлагала Боготе наладить диалог в сфере международной информационной безопасности и готова к такому сотрудничеству.

"Если колумбийская сторона имеет на руках подтверждённые факты компьютерных атак и реально заинтересована установить их происхождение, то для этого существуют официальные каналы обмена информацией и соответствующая инфраструктура. В России уполномоченным органом выступает Национальный центр по компьютерным инцидентам", — пояснили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Там также отметили, что ранее Москва направила Боготе проект договора о правовой помощи, однако колумбийская сторона отказалась от его обсуждения.