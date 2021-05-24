Омский депутат признался в интимной близости со школьницей вслед за рассказавшей о съёмках порно женой

Депутат из Омской области Алексей Анищенко признался в интимной близости со школьницей вслед за женой, которая рассказала о съёмках порно с несовершеннолетними девочками. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, у жены депутата было изъято 80 гигабайт фото- и видеоматериалов, которые были отправлены на искусствоведческую экспертизу. В ходе неё будет установлено, являются ли эти материалы порнографическими. Её муж был допрошен по этому делу как свидетель. Он пояснил следователям, что не имеет отношения к тем действиям, которые совершала его жена. Однако депутат добавил, что в декабре 2020 года по обоюдному согласию вступал в половую связь с 17-летней девушкой.

Родители девочки были резко против общения дочери с депутатом и его женой, потому как опасались тлетворного влияния Ольги. Дело в том, что супруга народного избранника часто выкладывала фотографии в обнажённом виде и была замечена в компании разных мужчин.