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Омский депутат признался в интимной близости со школьницей вслед за рассказавшей о съёмках порно женой

Изначально следствие обратило внимание на супругу народного избранника, подозреваемую в связях с несовершеннолетними девочками.

24 мая, 15:31

Фото © Соцсети

Депутат из Омской области Алексей Анищенко признался в интимной близости со школьницей вслед за женой, которая рассказала о съёмках порно с несовершеннолетними девочками. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, у жены депутата было изъято 80 гигабайт фото- и видеоматериалов, которые были отправлены на искусствоведческую экспертизу. В ходе неё будет установлено, являются ли эти материалы порнографическими. Её муж был допрошен по этому делу как свидетель. Он пояснил следователям, что не имеет отношения к тем действиям, которые совершала его жена. Однако депутат добавил, что в декабре 2020 года по обоюдному согласию вступал в половую связь с 17-летней девушкой.

Родители девочки были резко против общения дочери с депутатом и его женой, потому как опасались тлетворного влияния Ольги. Дело в том, что супруга народного избранника часто выкладывала фотографии в обнажённом виде и была замечена в компании разных мужчин.

Супругу омского депутата заподозрили в съёмках порно со школьницами

Супругу омского депутата заподозрили в съёмках порно со школьницами

Ранее Лайф сообщал о случае, который произошёл в Краснодаре. Там мужчина пытался напасть на десятилетнюю школьницу в подъезде, однако, заподозрив неладное, девочка открыла дверь и пропустила злоумышленника вперёд. Мужчина растерялся, но позже всё же попытался проследовать за ребёнком, который успел дойти до квартиры.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев
Николай Озеров
Николай Озеров

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