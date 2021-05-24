Псаки заявила о прогрессе в подготовке встречи Путина и Байдена
По её словам, этому способствовали переговоры в Женеве при участии секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева и советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана.
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Американские власти констатируют прогресс в подготовке личной встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом сообщила на брифинге в понедельник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Тем не менее, по её словам, стороны ещё не дошли до точки, когда можно будет объявить сроки и место проведения саммита.
"Мы специально распространили заявление, в котором говорится, что встреча Патрушева и Салливана стала важным шагом в подготовке планируемого американо-российского саммита, так как мы чувствуем, что продолжаем добиваться прогресса", — проинформировала представитель вашингтонской администрации.
Ранее сообщалось, что встреча президентов России и США может пройти в Швейцарии 15–16 июня. А на прошлой неделе на полях министерской сессии Арктического совета в столице Исландии прошла первая встреча Лаврова с госсекретарём США Энтони Блинкеном. В ходе переговоров глава МИД РФ заявил о готовности Москвы "разгрести завалы" в дипотношениях с США. Встреча длилась почти два часа.
Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тоже высказался о важности выбора города для саммита Путина и Байдена. По его мнению, только так можно будет вывести российско-американские отношения из того "печального состояния", в котором они сейчас находятся.
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