Псаки заявила о прогрессе в подготовке встречи Путина и Байдена

Американские власти констатируют прогресс в подготовке личной встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом сообщила на брифинге в понедельник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Тем не менее, по её словам, стороны ещё не дошли до точки, когда можно будет объявить сроки и место проведения саммита.

"Мы специально распространили заявление, в котором говорится, что встреча Патрушева и Салливана стала важным шагом в подготовке планируемого американо-российского саммита, так как мы чувствуем, что продолжаем добиваться прогресса", — проинформировала представитель вашингтонской администрации.