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"Белавиа" отменила все рейсы в Литву на ближайший месяц

Ранее Великобритания отозвала лицензию авиакомпании на осуществление перелётов в королевство.

24 мая, 16:51
<p>Фото © Airliners.net / <a href="https://www.airliners.net/user/stegi/profile/photos" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Gerry Stegmeier</a></p>

Фото © Airliners.net / Gerry Stegmeier

Национальный белорусский авиаперевозчик "Белавиа" приостанавливает полёты в Литву. Решение вступает в силу с завтрашнего дня и продлится по крайней мере до 26 июня, сообщили в авиакомпании.

"В связи с решением Правительства Литовской Республики о приостановке выполнения рейсов Belavia в/из литовских аэропортов мы вынуждены отменить полёты в Вильнюс с 25 мая 2021 года с 03:00 до 02:59 26 июня 2021 года (по белорусскому времени)", — говорится в заявлении компании.

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Напомним, ситуация вокруг Белоруссии обострилась после того, как пассажирский лайнер авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. На его борту находился Роман Протасевич. После посадки он был задержан, информация об угрозе взрыва не подтвердилась. Реакция других стран не заставила себя ждать: в Литве возбудили дело по факту "захвата воздушного судна", Польша возбудила дело о "похищении пассажира", Великобритания отозвала у "Белавиа" разрешение на полёты в королевство, а Международная организация гражданской авиации (ICAO) получила запрос на приостановку полётов над Белоруссией. Кроме того, Литва перестала принимать самолёты, пересёкшие воздушное пространство Белоруссии, а белорусским авиакомпаниям могут вовсе запретить совершать посадку в аэропортах Евросоюза.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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