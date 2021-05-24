"Белавиа" отменила все рейсы в Литву на ближайший месяц

Национальный белорусский авиаперевозчик "Белавиа" приостанавливает полёты в Литву. Решение вступает в силу с завтрашнего дня и продлится по крайней мере до 26 июня, сообщили в авиакомпании.

"В связи с решением Правительства Литовской Республики о приостановке выполнения рейсов Belavia в/из литовских аэропортов мы вынуждены отменить полёты в Вильнюс с 25 мая 2021 года с 03:00 до 02:59 26 июня 2021 года (по белорусскому времени)", — говорится в заявлении компании.