Жапаров поблагодарил Путина за сопереживание из-за конфликта на киргизско-таджикской границе

Президент Киргизии Садыр Жапаров выразил свою признательность лидеру РФ Владимиру Путину за участие Москвы в урегулировании конфликта на киргизско-таджикской границе. Он сделал это во время их встречи 24 мая.

"Уважаемый Владимир Владимирович, хочу выразить личную благодарность за ваше внимание, сопереживание относительно ситуации на киргизско-таджикской границе. Россия — наш главный союзник и торгово-экономический партнёр, поэтому надеюсь на проведение плодотворных переговоров по всем вопросам", — сказал он в ходе переговоров с президентом РФ.

Путин заверил коллегу в том, что Москва будет делать всё возможное для оказания помощи Киргизии и Таджикистану в мирном урегулировании ситуации на границе. Он отметил, что Россия с большой тревогой наблюдала за эскалацией конфликта между странами.