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Жапаров поблагодарил Путина за сопереживание из-за конфликта на киргизско-таджикской границе

Он назвал Россию главным союзником и торгово-экономическим партнёром республики.

24 мая, 16:39

Фото © ТАСС / АР / Vladimir Voronin

Президент Киргизии Садыр Жапаров выразил свою признательность лидеру РФ Владимиру Путину за участие Москвы в урегулировании конфликта на киргизско-таджикской границе. Он сделал это во время их встречи 24 мая.

"Уважаемый Владимир Владимирович, хочу выразить личную благодарность за ваше внимание, сопереживание относительно ситуации на киргизско-таджикской границе. Россия — наш главный союзник и торгово-экономический партнёр, поэтому надеюсь на проведение плодотворных переговоров по всем вопросам", — сказал он в ходе переговоров с президентом РФ.

Путин заверил коллегу в том, что Москва будет делать всё возможное для оказания помощи Киргизии и Таджикистану в мирном урегулировании ситуации на границе. Он отметил, что Россия с большой тревогой наблюдала за эскалацией конфликта между странами.

Путин и Жапаров обсудили конфликт на границе Киргизии и Таджикистана

Путин и Жапаров обсудили конфликт на границе Киргизии и Таджикистана

Жапаров прибыл с двухдневным рабочим визитом в Россию 24 мая. В состав киргизской делегации также входят глава МИД Руслан Казакбаев, заведующий отделом внешней политики администрации президента Дастан Дюшекеев и посол республики в России Гульнара-Клара Самат.

Напомним, 29 апреля в зоне конфликта двух государств начались бои. На следующий день главы Киргизии и Таджикистана договорились решить сложившуюся ситуацию исключительно мирным путём. Сегодня в Киргизии был объявлен траур по погибшим на границе, которых по результатам вооружённых столкновений насчитывается более 30. Ещё 120 человек пострадали. Сообщалось о жертвах и с противоположной стороны конфликта.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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