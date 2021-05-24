Жапаров поблагодарил Путина за сопереживание из-за конфликта на киргизско-таджикской границе
Он назвал Россию главным союзником и торгово-экономическим партнёром республики.
Фото © ТАСС / АР / Vladimir Voronin
Президент Киргизии Садыр Жапаров выразил свою признательность лидеру РФ Владимиру Путину за участие Москвы в урегулировании конфликта на киргизско-таджикской границе. Он сделал это во время их встречи 24 мая.
"Уважаемый Владимир Владимирович, хочу выразить личную благодарность за ваше внимание, сопереживание относительно ситуации на киргизско-таджикской границе. Россия — наш главный союзник и торгово-экономический партнёр, поэтому надеюсь на проведение плодотворных переговоров по всем вопросам", — сказал он в ходе переговоров с президентом РФ.
Путин заверил коллегу в том, что Москва будет делать всё возможное для оказания помощи Киргизии и Таджикистану в мирном урегулировании ситуации на границе. Он отметил, что Россия с большой тревогой наблюдала за эскалацией конфликта между странами.
Жапаров прибыл с двухдневным рабочим визитом в Россию 24 мая. В состав киргизской делегации также входят глава МИД Руслан Казакбаев, заведующий отделом внешней политики администрации президента Дастан Дюшекеев и посол республики в России Гульнара-Клара Самат.
Напомним, 29 апреля в зоне конфликта двух государств начались бои. На следующий день главы Киргизии и Таджикистана договорились решить сложившуюся ситуацию исключительно мирным путём. Сегодня в Киргизии был объявлен траур по погибшим на границе, которых по результатам вооружённых столкновений насчитывается более 30. Ещё 120 человек пострадали. Сообщалось о жертвах и с противоположной стороны конфликта.
Лента новостей
"Нам можно спать спокойно": Военный эксперт оценил данные по количеству ракет у России и США в рамках СНВ-3
сегодня в 16:34
Зеленский пожаловался на кражу "двух Крымов" из-за моратория на продажу земли
сегодня в 16:28
Marvel выпустила первый большой трейлер кинокомикса с Анджелиной Джоли "Вечные"
сегодня в 16:20
Комментариев: 0