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Эпидемиолог назвала основную причину роста заболеваемости ковидом в Петербурге

Сегодня город находится на втором месте после столицы по числу выявленных случаев CoViD-19.

24 мая, 16:22
<p>Фото © ТАСС / Демьянчук Александр</p>

Фото © ТАСС / Демьянчук Александр

Массовые мероприятия стали причиной очередного роста заболеваемости коронавирусом в Санкт-Петербурге. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила руководитель отдела эпидемиологического надзора петербургского Управления Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия.

"Рост заболеваемости связан с высокой активностью населения в праздничные дни, с участием в массовых мероприятиях, в том числе и несанкционированных", — рассказала эпидемиолог.

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По её словам, наибольшую роль в динамике заболеваемости играет пренебрежение петербуржцами средствами защиты и мерами профилактики. Речь в том числе и о нарушении масочного режима, добавила специалист Роспотребнадзора. Эпидемиолог отметила, что ковид стал чаще подтверждаться как у дошкольников, так и у людей старше 65 лет. Причём за последние две недели случаи коронавируса в городе стали фиксироваться почти на треть чаще, поэтому она не исключила, что власти Петербурга могут вернуть часть ограничений.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что российская столица достойно справилась с вызовом пандемии коронавирусной инфекции, сделав это лучше, чем некоторые города мира.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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