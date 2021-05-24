Эпидемиолог назвала основную причину роста заболеваемости ковидом в Петербурге

По её словам, наибольшую роль в динамике заболеваемости играет пренебрежение петербуржцами средствами защиты и мерами профилактики. Речь в том числе и о нарушении масочного режима, добавила специалист Роспотребнадзора. Эпидемиолог отметила, что ковид стал чаще подтверждаться как у дошкольников, так и у людей старше 65 лет. Причём за последние две недели случаи коронавируса в городе стали фиксироваться почти на треть чаще, поэтому она не исключила, что власти Петербурга могут вернуть часть ограничений.