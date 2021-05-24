Президент Боливии привился от ковида российским "Спутником V"
Луис Арсе выразил надежду на то, что его решение станет своеобразным сигналом для остальных граждан, которые до сих пор не решаются сделать прививку.
Фото © elportavoz.com.bo
Президент Боливии Луис Арсе привился от коронавируса. Как сообщает местное телевидение, для вакцинации глава государства выбрал российский препарат "Спутник V".
"Полагаю, что это станет сигналом для населения, чтобы они обратились в прививочные центры. Кто этого ещё не сделал — за первой дозой, а тем, кому пора сделать второй укол, — за второй", — сказал президент после того, как получил первый компонент вакцины.
Напомним, первая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V" была доставлена в Боливию 28 января. Страна стала одной из первых, кто одобрил применение препарата на своей территории. Сейчас препарат официально зарегистрирован более чем в 60 странах мира, а в Европе "Спутник V" может быть одобрен уже в июне.
Комментариев: 0