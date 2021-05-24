"Нам можно спать спокойно": Военный эксперт оценил данные по количеству ракет у России и США в рамках СНВ-3
По его словам, конкуренция идёт не по количественным показателям, а по качественным.
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США нарушали Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) намного раньше, а нынешние обвинения со стороны МИД РФ являются воздействием на американскую сторону в преддверии встречи президентов Владимира Путина и Джо Байдена. Такое мнение высказал военный эксперт, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем Александр Жилин.
Собеседник Лайфа заметил, что представленная разница в количестве ракет России и США не играет большой роли и между странами установлен полный паритет. При этом, если проанализировать действия политического военного руководства РФ за последние пять-семь лет, чётко прослеживается ставка на обновление носителей ядерного оружия. Он отметил, что модернизация носителей повысила эффективность стратегических ядерных сил.
"Таким образом, конкуренция идёт не по количественным показателям, а по качественным. Наше высокоточное оружие позволяет достичь победы вообще без ядерного оружия. Ядерное оружие — это дубина, которой колотишь по шахматной доске, сметая всё на свете. Поэтому здесь нам точно можно спать спокойно", — говорит Жилин.
При этом обнародованные факты он считает частью дипломатической игры перед встречей Путина и Байдена — "достаём козыри, какие есть", чтобы хоть как-то воздействовать на США. Что же касается договора СНВ-3, то, по его мнению, "всё было нарушено гораздо раньше, когда Горбачёв подписывал соответствующие документы". Формально США уменьшили количество ракет, но в действительности ничего не уничтожили, а просто складировали, уверен собеседник Лайфа.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что согласие команды президента США Джо Байдена на продление договора является "обнадёживающим моментом" в российско-американских отношениях. То же мнение озвучивала канцлер ФРГ Ангела Меркель, похвалившая Москву и Вашингтон за достижение консенсуса.
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