Зеленский пожаловался на кражу "двух Крымов" из-за моратория на продажу земли
Закон об отмене моратория приняли ради получения транша от МВФ, хотя большинство жителей страны боятся, что землю скупят олигархи и иностранцы.
Фото © Ukrainian Presidency / Handout / Anadolu Agency via Getty Images
Действовавший на Украине мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения привёл к краже территорий, сопоставимых по площади с двумя Крымскими полуостровами. Такие данные в понедельник озвучил президент Украины Владимир Зеленский в ходе форума "Украина 30. Земля".
По словам политика, в течение 20 с лишним лет для украинцев действовал мораторий, как в Венесуэле или Северной Корее. За время действия этого моратория умер почти один миллион землевладельцев, а стоимость гектара сельскохозяйственной земли стала самой низкой в Европе.
"За время моратория некоторые бизнесмены и политики украли у государства землю, площадь которой равняется около пяти миллионов гектаров, то есть площади почти двух полуостровов Крым. Безусловно, мы сделаем всё, чтобы вернуть и то и другое", — резюмировал Зеленский.
Напомним, что с 31 марта 2020 года Верховная рада приняла закон об открытии земельного рынка с 1 июля 2021-го. За документ проголосовали ради получения транша от МВФ, при этом большинство жителей страны боятся, что землю скупят олигархи и иностранцы.
Ранее депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа" Вадим Рабинович высказал мнение, что Международный валютный фонд "убивает" экономику Украины, загнав её в долги, и хочет использовать граждан страны как бесплатную рабочую силу.
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