Зеленский пожаловался на кражу "двух Крымов" из-за моратория на продажу земли

Действовавший на Украине мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения привёл к краже территорий, сопоставимых по площади с двумя Крымскими полуостровами. Такие данные в понедельник озвучил президент Украины Владимир Зеленский в ходе форума "Украина 30. Земля".

По словам политика, в течение 20 с лишним лет для украинцев действовал мораторий, как в Венесуэле или Северной Корее. За время действия этого моратория умер почти один миллион землевладельцев, а стоимость гектара сельскохозяйственной земли стала самой низкой в Европе.

"За время моратория некоторые бизнесмены и политики украли у государства землю, площадь которой равняется около пяти миллионов гектаров, то есть площади почти двух полуостровов Крым. Безусловно, мы сделаем всё, чтобы вернуть и то и другое", — резюмировал Зеленский.

Напомним, что с 31 марта 2020 года Верховная рада приняла закон об открытии земельного рынка с 1 июля 2021-го. За документ проголосовали ради получения транша от МВФ, при этом большинство жителей страны боятся, что землю скупят олигархи и иностранцы.