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Marvel выпустила первый большой трейлер кинокомикса с Анджелиной Джоли "Вечные"

По сюжету группа бессмертных героев объединится против так называемых девиантов, чтобы защитить человечество.

24 мая, 16:20

Киностудия Marvel представила своим фанатам первый большой трейлер одного из самых ожидаемых фильмов года — супергеройского эпика с Анджелиной Джоли "Вечные". Данный кинокомикс должен выйти в прокат в ноябре 2021 года.

В фильме речь пойдёт о инопланетной расе вечных, которые долгое время тайно присматривали за человечеством. Им долгие годы удавалось хранить свой секрет и оставаться инкогнито, однако в какой-то момент им пришлось заявить о себе, чтобы защитить людей от злобных девиантов.

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Анджелину Джоли впервые показали в образе "вечной" из нового фильма Marvel

В главных ролях в фильме будут Анджелина Джоли и Сальма Хайек. Компанию им составят Ричард Мэдден, Джемма Чан, Кит Харингтон и Кумэйл Нанджиани. За режиссёрским креслом данного кино — Хлоя Чжао, известная по картине "Земля кочевников".

Для одного из героев "Стражей Галактики" третья часть может стать последней

Для одного из героев "Стражей Галактики" третья часть может стать последней

Кстати, ранее студия Marvel показала зрителям финальный трейлер супергеройской кинокартины "Чёрная вдова", где главную роль исполнит Скарлетт Йоханссон. Ролик появился на ютуб-канале Marvel Entertainment.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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