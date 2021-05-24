Зеленский поручил подготовить решение о прекращении авиасообщения с Белоруссией

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе совещания поручил правительству подготовить решение о прекращении авиасообщения с Белоруссией. Об этом сказано на сайте главы государства.

"Президент поручил правительству проработать решение о прекращении прямого авиасообщения между Украиной и Белоруссией", — сказано в записи.

Кроме того, планируется запретить пролёт воздушным судам с украинской регистрацией до и через территорию Белоруссии. Внеочередное заседание кабинета министров, где будет рассмотрен поставленный вопрос, состоится 25 мая, написал премьер-министр страны Денис Шмыгаль. По его словам, Министерство иностранных дел и Министерство инфраструктуры Украины уже готовят пакет соответствующих решений.