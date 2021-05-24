Зеленский поручил подготовить решение о прекращении авиасообщения с Белоруссией
Заседание кабмина, где будет рассмотрен соответствующий вопрос, состоится 25 мая.
Фото © Сайт президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе совещания поручил правительству подготовить решение о прекращении авиасообщения с Белоруссией. Об этом сказано на сайте главы государства.
"Президент поручил правительству проработать решение о прекращении прямого авиасообщения между Украиной и Белоруссией", — сказано в записи.
Кроме того, планируется запретить пролёт воздушным судам с украинской регистрацией до и через территорию Белоруссии. Внеочередное заседание кабинета министров, где будет рассмотрен поставленный вопрос, состоится 25 мая, написал премьер-министр страны Денис Шмыгаль. По его словам, Министерство иностранных дел и Министерство инфраструктуры Украины уже готовят пакет соответствующих решений.
Это решение принято после инцидента, произошедшего с Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс и экстренно приземлившегося в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании днём 23 мая. На его борту находился основатель телеграм-канала NEXTA и главред также признанного экстремистским телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич. После посадки он был задержан. Европейские страны, осуждающие задержание оппозиционера, выступили за прекращение полётов над Белоруссией и запрет доступа национальной авиакомпании "Белавиа" к аэропортам стран ЕС. Международная организация гражданской авиации (ICAO) уже получила соответствующий запрос.
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