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Зеленский поручил подготовить решение о прекращении авиасообщения с Белоруссией

Заседание кабмина, где будет рассмотрен соответствующий вопрос, состоится 25 мая.

24 мая, 16:09
<p>Фото © <a href="https://www.president.gov.ua/news/prezident-doruchiv-uryadu-pidgotuvati-rishennya-shodo-pripin-68645" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт президента Украины</a></p>

Фото © Сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе совещания поручил правительству подготовить решение о прекращении авиасообщения с Белоруссией. Об этом сказано на сайте главы государства.

"Президент поручил правительству проработать решение о прекращении прямого авиасообщения между Украиной и Белоруссией", — сказано в записи.

Кроме того, планируется запретить пролёт воздушным судам с украинской регистрацией до и через территорию Белоруссии. Внеочередное заседание кабинета министров, где будет рассмотрен поставленный вопрос, состоится 25 мая, написал премьер-министр страны Денис Шмыгаль. По его словам, Министерство иностранных дел и Министерство инфраструктуры Украины уже готовят пакет соответствующих решений.

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Это решение принято после инцидента, произошедшего с Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс и экстренно приземлившегося в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании днём 23 мая. На его борту находился основатель телеграм-канала NEXTA и главред также признанного экстремистским телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич. После посадки он был задержан. Европейские страны, осуждающие задержание оппозиционера, выступили за прекращение полётов над Белоруссией и запрет доступа национальной авиакомпании "Белавиа" к аэропортам стран ЕС. Международная организация гражданской авиации (ICAO) уже получила соответствующий запрос.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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