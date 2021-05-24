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Патрушев оперативно доложит Путину о переговорах с Салливаном

По сообщению пресс-службы аппарата Совбеза РФ, встреча прошла конструктивно, несмотря на разногласия.

24 мая, 16:00
<p>Фото © ТАСС / Пресс-служба аппарата Совета безопасности России</p>

Фото © ТАСС / Пресс-служба аппарата Совета безопасности России

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев по возвращении из Женевы оперативно доложит президенту Владимиру Путину о результатах переговоров с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

"Он должен сначала вернуться в Москву. Потом, естественно, доложит оперативно", — проинформировал он.

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Как ранее сообщал Лайф, это была первая встреча Патрушева и Салливана; до этого они несколько раз говорили по телефону. В последний раз такая беседа состоялась 30 апреля, когда секретарь Совбеза РФ и помощник американского лидера обсудили состояние и перспективы отношений двух стран и возможность встречи лидеров.

По сообщению пресс-службы аппарата Совбеза, переговоры прошли в конструктивном ключе и, "несмотря на сохраняющиеся разногласия, позволили лучше понять позиции друг друга". В ведомстве добавили, что встреча Патрушева и Салливана стала важным этапом в подготовке возможного саммита лидеров двух стран — Владимира Путина и Джо Байдена.

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Ранее сообщалось, что встреча президентов России и США может пройти в Швейцарии 15–16 июня. А на прошлой неделе на полях министерской сессии Арктического совета в столице Исландии прошла первая встреча Лаврова с госсекретарём США Энтони Блинкеном. В ходе переговоров глава МИД РФ заявил о готовности Москвы "разгрести завалы" в дипотношениях с США. Встреча длилась почти два часа.

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тоже высказался о важности выбора города для саммита Путина и Байдена. По его мнению, только так можно будет вывести российско-американские отношения из того "печального состояния", в котором они сейчас находятся.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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