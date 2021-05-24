Патрушев оперативно доложит Путину о переговорах с Салливаном

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев по возвращении из Женевы оперативно доложит президенту Владимиру Путину о результатах переговоров с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

"Он должен сначала вернуться в Москву. Потом, естественно, доложит оперативно", — проинформировал он.

Как ранее сообщал Лайф, это была первая встреча Патрушева и Салливана; до этого они несколько раз говорили по телефону. В последний раз такая беседа состоялась 30 апреля, когда секретарь Совбеза РФ и помощник американского лидера обсудили состояние и перспективы отношений двух стран и возможность встречи лидеров.

По сообщению пресс-службы аппарата Совбеза, переговоры прошли в конструктивном ключе и, "несмотря на сохраняющиеся разногласия, позволили лучше понять позиции друг друга". В ведомстве добавили, что встреча Патрушева и Салливана стала важным этапом в подготовке возможного саммита лидеров двух стран — Владимира Путина и Джо Байдена.