Минск потребовал от всех сотрудников Посольства Латвии покинуть Белоруссию
Поводом стал инцидент на ЧМ по хоккею в Риге, где вместо государственного белорусского флага подняли бело-красно-белый.
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Белорусский МИД предложил послу Латвии и всем сотрудникам латвийского посольства покинуть страну после оскорбления государственного флага республики в Риге. Об этом заявил журналистам в понедельник глава МИД Белоруссии Владимир Макей. Речь идёт об инциденте на чемпионате мира по хоккею в Риге, где вместо государственного флага Белоруссии подняли бело-красно-белый, который использует белорусская оппозиция.
"Послу вручена соответствующая нота протеста. Мы не можем оставить подобного рода провокационные действия без ответа. Поэтому послу предложено покинуть Беларусь в течение 24 часов, всему дипломатическому и административно-техническому составу также предложено покинуть Беларусь в течение 48 часов и оставить здесь одного административно-технического сотрудника для ухода за зданием", — отметил министр.
Отношения между странами дополнительно накалились после того, как латвийская национальная авиакомпания AirBaltic прекратила полёты над Белоруссией из-за инцидента с "боингом" Ryanair.
Как уже сообщал Лайф, Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании вчера днём. На его борту находился основатель телеграм-канала NEXTA и главред также признанного экстремистским телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич. После посадки он был задержан. Европейские страны, осуждающие задержание оппозиционера, выступили за прекращение полётов над Белоруссией и запрет доступа национальной авиакомпании "Белавиа" к аэропортам стран ЕС. Международная организация гражданской авиации (ICAO) уже получила соответствующий запрос.
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