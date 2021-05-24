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Минск потребовал от всех сотрудников Посольства Латвии покинуть Белоруссию

Поводом стал инцидент на ЧМ по хоккею в Риге, где вместо государственного белорусского флага подняли бело-красно-белый.

24 мая, 15:50

Фото © Shutterstock

Белорусский МИД предложил послу Латвии и всем сотрудникам латвийского посольства покинуть страну после оскорбления государственного флага республики в Риге. Об этом заявил журналистам в понедельник глава МИД Белоруссии Владимир Макей. Речь идёт об инциденте на чемпионате мира по хоккею в Риге, где вместо государственного флага Белоруссии подняли бело-красно-белый, который использует белорусская оппозиция.

На ЧМ по хоккею заменили флаг Белоруссии на оппозиционный

На ЧМ по хоккею заменили флаг Белоруссии на оппозиционный

"Послу вручена соответствующая нота протеста. Мы не можем оставить подобного рода провокационные действия без ответа. Поэтому послу предложено покинуть Беларусь в течение 24 часов, всему дипломатическому и административно-техническому составу также предложено покинуть Беларусь в течение 48 часов и оставить здесь одного административно-технического сотрудника для ухода за зданием",  отметил министр.

Отношения между странами дополнительно накалились после того, как латвийская национальная авиакомпания AirBaltic прекратила полёты над Белоруссией из-за инцидента с "боингом" Ryanair.

Латвийская национальная авиакомпания прекратила полёты над Белоруссией

Латвийская национальная авиакомпания прекратила полёты над Белоруссией

Как уже сообщал Лайф, Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании вчера днём. На его борту находился основатель телеграм-канала NEXTA и главред также признанного экстремистским телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич. После посадки он был задержан. Европейские страны, осуждающие задержание оппозиционера, выступили за прекращение полётов над Белоруссией и запрет доступа национальной авиакомпании "Белавиа" к аэропортам стран ЕС. Международная организация гражданской авиации (ICAO) уже получила соответствующий запрос.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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