Минск потребовал от всех сотрудников Посольства Латвии покинуть Белоруссию

Белорусский МИД предложил послу Латвии и всем сотрудникам латвийского посольства покинуть страну после оскорбления государственного флага республики в Риге. Об этом заявил журналистам в понедельник глава МИД Белоруссии Владимир Макей. Речь идёт об инциденте на чемпионате мира по хоккею в Риге, где вместо государственного флага Белоруссии подняли бело-красно-белый, который использует белорусская оппозиция.

"Послу вручена соответствующая нота протеста. Мы не можем оставить подобного рода провокационные действия без ответа. Поэтому послу предложено покинуть Беларусь в течение 24 часов, всему дипломатическому и административно-техническому составу также предложено покинуть Беларусь в течение 48 часов и оставить здесь одного административно-технического сотрудника для ухода за зданием", — отметил министр.