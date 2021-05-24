В России выбрали первые семь проектов для финансирования из ФНБ

Правительство России определилось с первыми семью проектами, которые профинансируют из Фонда национального благосостояния (ФНБ). По данным источников РБК, общая сумма, которая пойдёт на эти цели, составит порядка 900 миллиардов рублей.

Перечень был представлен на рассмотрение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. По итогам рассмотрения выбрали семь проектов. Так, средства из ФНБ направят на два проекта РЖД: 188 млрд рублей и 105 млрд рублей на развитие восточной части БАМа и железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла. "Автодор" получит 150 млрд рублей на строительство скоростной автодороги М12 Москва — Нижний Новгород — Казань и 50 млрд рублей на трассу Казань — Екатеринбург. Ещё 97 млрд рублей направят на обновление подвижного состава ГУП "Петербургский метрополитен".