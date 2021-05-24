В России выбрали первые семь проектов для финансирования из ФНБ
Большинство из них касаются развития транспортной инфраструктуры в стране, но есть и те, что связаны с ЖКХ.
Фото © ТАСС / Бобылев Сергей
Правительство России определилось с первыми семью проектами, которые профинансируют из Фонда национального благосостояния (ФНБ). По данным источников РБК, общая сумма, которая пойдёт на эти цели, составит порядка 900 миллиардов рублей.
Перечень был представлен на рассмотрение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. По итогам рассмотрения выбрали семь проектов. Так, средства из ФНБ направят на два проекта РЖД: 188 млрд рублей и 105 млрд рублей на развитие восточной части БАМа и железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла. "Автодор" получит 150 млрд рублей на строительство скоростной автодороги М12 Москва — Нижний Новгород — Казань и 50 млрд рублей на трассу Казань — Екатеринбург. Ещё 97 млрд рублей направят на обновление подвижного состава ГУП "Петербургский метрополитен".
Кроме того, Фонд реформирования ЖКХ получит 150 миллиардов рублей на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры в регионах. А на проект Минэкономразвития по опережающему социально-экономическому развитию Ангаро-Енисейского макрорегиона планируют выделить 155 миллиардов рублей.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что рост объёма ФНБ не означает подготовку к экономическим потрясениям. Фонд остаётся "подушкой безопасности" страны, указал президент. Он также отметил, что ежемесячное пополнение ФНБ может достичь 200 миллиардов рублей.
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