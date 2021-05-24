Владелец Dior и Louis Vuitton стал богатейшим человеком в мире по версии Forbes

Генеральный директор французской группы компаний LVMH Бернар Арно поднялся на первое место в обновляемом в реальном времени списке миллиардеров Forbes Real-Time. По подсчётам аналитиков журнала, всего за сутки его состояние увеличилось на 710 миллионов — до 186,3 миллиарда долларов.