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Владелец Dior и Louis Vuitton стал богатейшим человеком в мире по версии Forbes

Арно обошёл прежнего лидера рейтинга — главу американской корпорации Amazon Джеффа Безоса.

24 мая, 16:04
<p>Фото © Chesnot / Getty Images</p>

Фото © Chesnot / Getty Images

Генеральный директор французской группы компаний LVMH Бернар Арно поднялся на первое место в обновляемом в реальном времени списке миллиардеров Forbes Real-Time. По подсчётам аналитиков журнала, всего за сутки его состояние увеличилось на 710 миллионов — до 186,3 миллиарда долларов.

Таким образом, Арно обошёл прежнего лидера рейтинга — главу американской корпорации Amazon Джеффа Безоса. Последний опустился на вторую строчку с 186 миллиардами долларов.

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Ранее Forbes признал Павла Дурова богатейшим миллиардером Дубая. В международном рейтинге он указан как представитель Объединённых Арабских Эмиратов.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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