Владелец Dior и Louis Vuitton стал богатейшим человеком в мире по версии Forbes
Арно обошёл прежнего лидера рейтинга — главу американской корпорации Amazon Джеффа Безоса.
Фото © Chesnot / Getty Images
Генеральный директор французской группы компаний LVMH Бернар Арно поднялся на первое место в обновляемом в реальном времени списке миллиардеров Forbes Real-Time. По подсчётам аналитиков журнала, всего за сутки его состояние увеличилось на 710 миллионов — до 186,3 миллиарда долларов.
Таким образом, Арно обошёл прежнего лидера рейтинга — главу американской корпорации Amazon Джеффа Безоса. Последний опустился на вторую строчку с 186 миллиардами долларов.
Ранее Forbes признал Павла Дурова богатейшим миллиардером Дубая. В международном рейтинге он указан как представитель Объединённых Арабских Эмиратов.
Комментариев: 0