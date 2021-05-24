Британия задумалась о санкциях против "Северного потока – 2" из-за ситуации с самолётом в Минске

Великобритания подумает о введении санкций против газопроводов "Северный поток – 2" и "Ямал — Европа" после инцидента с самолётом Ryanair в Минске. Об этом заявил глава МИД Соединённого Королевства Доминик Рааб в ходе выступления в британском парламенте.

"Мы рассмотрим этот вопрос и проконсультируемся с нашими партнёрами, чтобы понять то, на какие дальнейшие шаги они также готовы пойти", — сказал Рааб, отвечая на вопрос главы Комитета по иностранным делам Палаты общин Великобритании Тома Тугендхата.