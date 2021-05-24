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Британия задумалась о санкциях против "Северного потока – 2" из-за ситуации с самолётом в Минске

В Лондоне заявили о намерении "проконсультироваться с партнёрами" по данному вопросу.

24 мая, 16:15

Фото © Nord-stream2.com

Великобритания подумает о введении санкций против газопроводов "Северный поток – 2" и "Ямал — Европа" после инцидента с самолётом Ryanair в Минске. Об этом заявил глава МИД Соединённого Королевства Доминик Рааб в ходе выступления в британском парламенте.

"Мы рассмотрим этот вопрос и проконсультируемся с нашими партнёрами, чтобы понять то, на какие дальнейшие шаги они также готовы пойти", — сказал Рааб, отвечая на вопрос главы Комитета по иностранным делам Палаты общин Великобритании Тома Тугендхата.

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Напомним, инцидент с Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс, произошёл 23 мая. Самолёт совершил экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. На его борту находился Роман Протасевич — основатель телеграм-канала NEXTA и главред также признанного экстремистским телеграм-канала "Беларусь головного мозга". После посадки он был задержан, информация об угрозе взрыва не подтвердилась. Позже в Белоруссии возбудили дело из-за ложного сообщения о минировании самолёта.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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