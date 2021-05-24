"Риски не являются чрезмерными": Вирусолог счёл разумной идею возобновить рейсы на популярные турецкие курорты
Эксперт при этом указал на один момент, о котором стоит задуматься: что делать, если коронавирус застигнет на чужбине.
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Директор Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии Денис Колбасов считает разумным предложение Турции возобновить авиасообщение с популярными среди туристов курортными зонами. По мнению собеседника Лайфа, риски заразиться там будут не выше, чем в России.
"Вполне разумное предложение, мы же не знаем, сколько продлится такая ситуация. В Сочи ведь люди ездят, и, я думаю, на майские там было гораздо больше людей, чем планирует ехать в Турцию. С разумными мерами предосторожности, я не думаю, что риск заражения там будет выше, чем в Москве или Санкт-Петербурге", — отметил вирусолог.
Он полагает, что "риски не являются чрезмерными" и ничего страшного в таких поездках нет. Главное, чтобы отдыхающие не забывали соблюдать правила социального дистанцирования, носили маски и по возможности избегали закрытых пространств и больших скоплений людей. Однако Колбасов всё же отметил один момент, о котором стоит задуматься: что делать, если коронавирус застигнет на чужбине.
"Если заражение произойдёт за рубежом, то тут по части медицинской страховки надо как-то думать, эта поездка может существенно затянуться по срокам, это надо обсуждать отдельно и советоваться со страховщиками", — заключил вирусолог.
Напомним, что не все согласны с мнением Дениса Колбасова. Так, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко призывает россиян воздержаться от поездок в Турцию.
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