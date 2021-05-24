Жители Минска вышли на митинг против вмешательства Латвии во внутренние дела Белоруссии
Несколько десятков горожан с государственной символикой и плакатами собрались у латвийского диппредставительства.
В Минске прошёл митинг против вмешательства во внутренние дела республики. Видео © LIFE
В Минске прошёл митинг против вмешательства Латвии во внутренние дела республики. Неравнодушные белорусы организовали пикет под окнами Посольства Латвии.
Всего у здания диппредставительства собралось несколько десятков человек. Люди принесли с собой флаги с государственной символикой и плакаты с различными лозунгами. Встреча прошла довольно мирно, сообщений о каких-либо происшествиях не поступало.
Напомним, очередной международный скандал вокруг Белоруссии набирает обороты после того, как пассажирский самолёт авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. На его борту находился основатель телеграм-канала NEXTA и главред также признанного экстремистским телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич. После посадки он был задержан. Европейские страны, осуждающие задержание оппозиционера, выступили за прекращение полётов над Белоруссией и за запрет доступа национальной авиакомпании "Белавиа" к аэропортам стран Евросоюза. Международная организация гражданской авиации (ICAO) уже получила соответствующий запрос. В свою очередь, Литва и Польша возбудили уголовные дела по фактам "захвата воздушного судна" и "похищения пассажиров".
Комментариев: 0