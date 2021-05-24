Жители Минска вышли на митинг против вмешательства Латвии во внутренние дела Белоруссии

В Минске прошёл митинг против вмешательства Латвии во внутренние дела республики. Неравнодушные белорусы организовали пикет под окнами Посольства Латвии.

Всего у здания диппредставительства собралось несколько десятков человек. Люди принесли с собой флаги с государственной символикой и плакаты с различными лозунгами. Встреча прошла довольно мирно, сообщений о каких-либо происшествиях не поступало.