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Напились и били бутылки: Осквернителями памятника героям ВОВ в Новороссийске оказались театральные актёры.

Парочка рассказала полицейским, что они сильно затуманили сознание алкогольными напитками и не понимали, где находятся.

24 мая, 17:18

Осквернившие мемориал "Малая земля" в Новороссийске, посвящённый героям Великой Отечественной войны, оказались театральные артисты. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

Артистка Екатерина Радченко вместе со своим другом Александром Новоточиновым хорошо отдохнули в выходные вместе со спиртными напитками. Гуляя по городу, они дошли до мемориала, но, как объяснили правоохранителям, не поняли, что выпивают прямо на памятнике героям. Опустошив очередную бутылку с напитком, парочка решила разбить её о камни мемориала, снимая всё происходящее на телефон.

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Разделся и бил бутылки: пьяный россиянин осквернил памятник героям ВОВ

При этом они поделились роликом в соцсетях, который заметил сотрудник полиции. Молодые люди были задержаны, на них составлены протоколы о мелком хулиганстве. В театре заметили, что уже подготовлен приказ об увольнении актрисы.

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Ранее Лайф сообщал, что в Калининграде полиция задержала вандала, справившего нужду на мемориал советских воинов. Вредителем оказался ранее судимый 31-летний мужчина, ведущий асоциальный образ жизни. Возбуждено уголовное дело.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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