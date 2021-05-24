Осквернившие мемориал "Малая земля" в Новороссийске, посвящённый героям Великой Отечественной войны, оказались театральные артисты. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

Артистка Екатерина Радченко вместе со своим другом Александром Новоточиновым хорошо отдохнули в выходные вместе со спиртными напитками. Гуляя по городу, они дошли до мемориала, но, как объяснили правоохранителям, не поняли, что выпивают прямо на памятнике героям. Опустошив очередную бутылку с напитком, парочка решила разбить её о камни мемориала, снимая всё происходящее на телефон.

При этом они поделились роликом в соцсетях, который заметил сотрудник полиции. Молодые люди были задержаны, на них составлены протоколы о мелком хулиганстве. В театре заметили, что уже подготовлен приказ об увольнении актрисы.