В МИД РФ назвали задержание Протасевича внутренним делом Белоруссии
Ранее глава министерства Сергей Лавров призвал не торопиться в оценках ситуации и подробно во всём разобраться.
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Ситуация с задержанием в Минске создателя телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича является внутренним делом Белоруссии. Об этом сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
"Мы приняли к сведению информацию о задержании белорусскими спецслужбами одного из основателей телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича, который находился на борту и оказался в списке лиц, причастных к экстремистской деятельности. Считаем данный вопрос внутренним делом Белоруссии", — говорится в распространённом в понедельник комментарии ведомства.
Ранее Захарова уличила в лицемерии западных коллег из-за их реакции на посадку самолёта Ryanair в Минске. В свою очередь, глава российского МИД Сергей Лавров призвал не торопиться в оценках ситуации, а изучить на основе всей имеющейся на данный момент информации.
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Вместе с тем в Литве возбудили уголовное дело по факту "захвата воздушного судна". Аналогичным образом поступила и Польша. Великобритания отозвала у белорусской национальной авиакомпании разрешение на полёты в королевство, а Международная организация гражданской авиации (ICAO) получила запрос на приостановку всех гражданских полётов над Белоруссией. Кроме того, Литва перестала принимать самолёты, пересёкшие воздушное пространство Белоруссии, а белорусским авиакомпаниям могут вовсе запретить совершать посадку в аэропортах Евросоюза после инцидента с задержанием Протасевича.
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