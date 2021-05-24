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В МИД РФ назвали задержание Протасевича внутренним делом Белоруссии

Ранее глава министерства Сергей Лавров призвал не торопиться в оценках ситуации и подробно во всём разобраться.

24 мая, 17:14

Фото © VK / МИД России

Ситуация с задержанием в Минске создателя телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича является внутренним делом Белоруссии. Об этом сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Задержанная вместе с основателем NEXTA россиянка находится в изоляторе в Минске

Задержанная вместе с основателем NEXTA россиянка находится в изоляторе в Минске

"Мы приняли к сведению информацию о задержании белорусскими спецслужбами одного из основателей телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича, который находился на борту и оказался в списке лиц, причастных к экстремистской деятельности. Считаем данный вопрос внутренним делом Белоруссии", — говорится в распространённом в понедельник комментарии ведомства.

Ранее Захарова уличила в лицемерии западных коллег из-за их реакции на посадку самолёта Ryanair в Минске. В свою очередь, глава российского МИД Сергей Лавров призвал не торопиться в оценках ситуации, а изучить на основе всей имеющейся на данный момент информации.

"Зазвучали лозунги о санкциях": Минск счёл поспешными воинственные заявления ЕС по инциденту с самолётом Ryanair

"Зазвучали лозунги о санкциях": Минск счёл поспешными воинственные заявления ЕС по инциденту с самолётом Ryanair

Вместе с тем в Литве возбудили уголовное дело по факту "захвата воздушного судна". Аналогичным образом поступила и Польша. Великобритания отозвала у белорусской национальной авиакомпании разрешение на полёты в королевство, а Международная организация гражданской авиации (ICAO) получила запрос на приостановку всех гражданских полётов над Белоруссией. Кроме того, Литва перестала принимать самолёты, пересёкшие воздушное пространство Белоруссии, а белорусским авиакомпаниям могут вовсе запретить совершать посадку в аэропортах Евросоюза после инцидента с задержанием Протасевича.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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