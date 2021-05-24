В МИД РФ назвали задержание Протасевича внутренним делом Белоруссии

Ситуация с задержанием в Минске создателя телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича является внутренним делом Белоруссии. Об этом сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

"Мы приняли к сведению информацию о задержании белорусскими спецслужбами одного из основателей телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича, который находился на борту и оказался в списке лиц, причастных к экстремистской деятельности. Считаем данный вопрос внутренним делом Белоруссии", — говорится в распространённом в понедельник комментарии ведомства.