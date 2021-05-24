Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Россиянам рассказали о смертельно опасных последствиях боли в горле

Стоит пройти ряд анализов, которые покажут, насколько воспаление миндалин угрожает вашему здоровью.

24 мая, 17:29

Фото © Shutterstock

Хронический тонзиллит (воспаление нёбных миндалин), который мы чаще называем болью в горле, может оказывать негативное воздействие на весь организм, вплоть до летального исхода. Об этом в эфире телеканала "Звезда" предупредила отоларинголог Ольга Мальченко.

"При хроническом тонзиллите изменяются структура, анатомия миндалин, в них могут жить бактерии. Бактерии вырабатывают токсины, которые разрушают органы-мишени: сердце, суставы, почки и щитовидную железу. Также токсины способны запустить аутоиммунные процессы", — сказала она.

Мясников рассказал, почему "таблетки под язык" могут быть смертельно опасны

Мясников рассказал, почему "таблетки под язык" могут быть смертельно опасны

Врач отметила, что риск данных осложнений можно установить, если сдать мазок и анализы крови на наличие в организме токсинов. Мальченко отметила, что нередко горло вовсе может не беспокоить. Однако если анализы у врачей вызывают опасения, то миндалины удаляют, даже если они не воспалены. Врач объяснила, что, хотя данный орган участвует в иммунной реакции организма, это актуально для маленьких детей. С возрастом данная функция утрачивается.

Весенние симптомы: как отличить аллергию от ОРВИ и коронавируса

Весенние симптомы: как отличить аллергию от ОРВИ и коронавируса

Кстати, нередко губительными для здоровья могут быть совершенно привычные вещи. Так, Лайф писал, что, по мнению неврологов, существует опасность от кондиционеров. А ещё биохимик предупредила о смертельной угрозе от употребления воды в пластиковых бутылках.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1