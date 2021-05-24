Россиянам рассказали о смертельно опасных последствиях боли в горле

Хронический тонзиллит (воспаление нёбных миндалин), который мы чаще называем болью в горле, может оказывать негативное воздействие на весь организм, вплоть до летального исхода. Об этом в эфире телеканала "Звезда" предупредила отоларинголог Ольга Мальченко.

"При хроническом тонзиллите изменяются структура, анатомия миндалин, в них могут жить бактерии. Бактерии вырабатывают токсины, которые разрушают органы-мишени: сердце, суставы, почки и щитовидную железу. Также токсины способны запустить аутоиммунные процессы", — сказала она.

Врач отметила, что риск данных осложнений можно установить, если сдать мазок и анализы крови на наличие в организме токсинов. Мальченко отметила, что нередко горло вовсе может не беспокоить. Однако если анализы у врачей вызывают опасения, то миндалины удаляют, даже если они не воспалены. Врач объяснила, что, хотя данный орган участвует в иммунной реакции организма, это актуально для маленьких детей. С возрастом данная функция утрачивается.