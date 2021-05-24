"Занят самым ответственным делом": Стало известно, кем работает Ефремов в колонии

Российский актёр Михаил Ефремов, отбывающий наказание в белгородской колонии, работает на производстве антиковидных костюмов для медработников. Об этом в интервью kp.ru рассказал ответственный секретарь Центрального штаба Общественной наблюдательной комиссии Алексей Мельников.

"Недавно я виделся с Михаилом Ефремовым. Он, знаете, в своей колонии работает на производстве антиковидных медицинских костюмов. Занят самым ответственным делом: вставляет в них молнии", — рассказал правозащитник.