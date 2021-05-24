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"Занят самым ответственным делом": Стало известно, кем работает Ефремов в колонии

Актёр рад работе и считает, что так время летит быстрее, рассказал правозащитник, встречавшийся со звёздным осуждённым.

24 мая, 17:33

Фото © ТАСС / Пресс-служба Мосгорсуда

Российский актёр Михаил Ефремов, отбывающий наказание в белгородской колонии, работает на производстве антиковидных костюмов для медработников. Об этом в интервью kp.ru рассказал ответственный секретарь Центрального штаба Общественной наблюдательной комиссии Алексей Мельников.

"Недавно я виделся с Михаилом Ефремовым. Он, знаете, в своей колонии работает на производстве антиковидных медицинских костюмов. Занят самым ответственным делом: вставляет в них молнии", — рассказал правозащитник.

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Он также добавил, что осуждённый актёр рад работе. Так, по его мнению, "время идёт быстрее".

Напомним, осенью прошлого года суд признал актёра виновным в смертельном ДТП в центре Москвы и приговорил к восьми годам колонии общего режима. Позже срок был уменьшен до семи с половиной лет, отбывать наказание Ефремова отправили в "звёздную колонию" в Белгородской области. Там в своё время находились футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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