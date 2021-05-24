Заблокированный в TikTok Милонов призвал программистов из РФ сделать аналогичную соцсеть

Депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что в России пора создать собственную соцсеть наподобие TikTok и отечественные программисты на это вполне способны. Так он отреагировал на то, что данная социальная сеть заблокировала его аккаунт.

"Администрация TikTok без объявления войны и без каких-либо предупреждений, пояснений лишила права постить видео. Это продолжается на протяжении недели. Каждый день продлевают этот бан. Очевидно, что это звенья одной цепи. Это кампания по дискредитации и затыканию рта здравому смыслу во всём мире. Очевидно, что соцсеть TikTok просто боится тех людей, которые осмеливаются говорить понятные и здравые мысли", — рассказал он Лайфу.

Парламентарий назвал модераторов мерзавцами, которые доиграются до того, что скоро эту соцсеть запретят на территории РФ. Он отметил, что его команда направила жалобы, но они, увы, остались без ответа. Он пояснил, что это касается всех апелляций и просьб уточнить, за что пришёл бан.

"И не будет иметь смысла создавать новый аккаунт. Такие недружественные шаги — это сигнал русским программистам, что пора стряхнуть пыль со своих клавиатур и создать свой собственный TikTok, как когда-то это сделал Павел Дуров. И чтобы весь мир сидел в нормальной русской социальной сети", — подытожил Милонов.