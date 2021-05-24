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Зеркальный ответ: Латвия высылает посла Белоруссии и всех дипломатов

Разгорячённое решение стран вызвал инцидент с белорусским флагом на чемпионате мира по хоккею в Риге.

24 мая, 17:48
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Латвия решила зеркально ответить на решение Белоруссии о высылке своих дипломатов из страны и выдворить белорусского посла и всех сотрудников дипмиссии. Об этом сообщает Министерство иностранных дел балтийской республики.

"В ответ на действия Белоруссии МИД Латвии вызвал временного поверенного в делах Белоруссии для информирования об идентичных действиях и высылке белорусских дипломатов до нормализации отношений", — сказано в записи.

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Напомним, категоричное решение Белоруссии выслать посла и всех сотрудников латвийского посольства было принято после инцидента на чемпионате мира по хоккею в Риге, где вместо государственного флага республики подняли бело-красно-белый, который использует белорусская оппозиция.

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Всё это случилось на фоне заявления латвийской национальной авиакомпании AirBaltic о прекращении полётов над Белоруссией из-за инцидента с самолётом авиакомпании Ryanair. Накануне, 23 мая, он совершал рейс из Афин в Вильнюс и экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. На его борту находился основатель телеграм-каналов NEXTA и "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич. После посадки он был задержан. Европейские страны, осуждающие задержание оппозиционера, выступили за прекращение полётов над Белоруссией и запрет доступа национальной авиакомпании "Белавиа" к аэропортам стран ЕС. Международная организация гражданской авиации (ICAO) уже получила соответствующий запрос.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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