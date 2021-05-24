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Захарова призвала Запад оценить ситуацию с самолётом Ryanair трезво и без эмоций

Она попросила обратить внимание на готовность Минска предоставить все материалы по делу и допустить к расследованию иностранных экспертов.

24 мая, 17:57
<p>Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ</p>

Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Москва очень внимательно следит за развитием ситуации с экстренно посаженным в Минске самолётом Ryanair и призывает Запад оценить инцидент "трезво и без эмоций". Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

Она назвала внутренним делом Белоруссии задержание оказавшегося на борту "боинга" и фигурирующего в списке лиц, причастных к экстремистской деятельности, основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Захарова напомнила о готовности Минска предоставить все материалы по делу и допустить к расследованию международных экспертов.

"Призываем наших западных партнёров воздержаться от применения двойных стандартов и принять меры к тому, чтобы трезво, без эмоций оценить ситуацию на основе всех имеющихся материалов во взаимодействии с белорусскими авиационными властями, демонстрирующими открытость и готовность к взаимодействию", –– подчеркнула представитель МИД РФ.

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Напомним, очередной международный скандал вокруг Белоруссии набирает обороты после того, как пассажирский самолёт авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. На его борту находился основатель телеграм-канала NEXTA и главред также признанного экстремистским телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич. После посадки он был задержан. Литва и Польша возбудили уголовные дела по фактам "захвата воздушного судна" и "похищения пассажиров".

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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