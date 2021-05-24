Захарова призвала Запад оценить ситуацию с самолётом Ryanair трезво и без эмоций

Москва очень внимательно следит за развитием ситуации с экстренно посаженным в Минске самолётом Ryanair и призывает Запад оценить инцидент "трезво и без эмоций". Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

Она назвала внутренним делом Белоруссии задержание оказавшегося на борту "боинга" и фигурирующего в списке лиц, причастных к экстремистской деятельности, основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Захарова напомнила о готовности Минска предоставить все материалы по делу и допустить к расследованию международных экспертов.