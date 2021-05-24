Третьяк объяснил замену российского флага в Риге на чемпионате мира по хоккею

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал замену флага России на символику ОКР на чемпионате мира по хоккею в Риге. Он отметил, что это исключительно решение властей латвийской столицы.

"Как известно, мы находимся под санкциями. На стадионе, в отеле, где расположен оргкомитет и находятся команды, нашего флага нет, там только флаг с эмблемой ОКР. То, что было в городе, это решение города", — сказал Третьяк в беседе с ТАСС.