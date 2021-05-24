Третьяк объяснил замену российского флага в Риге на чемпионате мира по хоккею
Вместо государственного флага РФ власти латвийской столицы установили символику Олимпийского комитета России.
Владислав Третьяк. Фото © ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал замену флага России на символику ОКР на чемпионате мира по хоккею в Риге. Он отметил, что это исключительно решение властей латвийской столицы.
"Как известно, мы находимся под санкциями. На стадионе, в отеле, где расположен оргкомитет и находятся команды, нашего флага нет, там только флаг с эмблемой ОКР. То, что было в городе, это решение города", — сказал Третьяк в беседе с ТАСС.
Напомним, ранее стало известно, что власти Риги заменили флаг России на ЧМ по хоккею на символику Олимпийского комитета РФ. В мэрии заявили, что решили использовать "более соответствующий для общего настроения" флаг.
Также власти латвийской столицы заменили государственный флаг Белоруссии на бело-красно-белое полотнище, которое использует оппозиция. В связи с этим Минск потребовал от всех сотрудников Посольства Латвии покинуть Белоруссию. В ответ Рига объявила о высылке посла Белоруссии и всех дипломатов.
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