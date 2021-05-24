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Третьяк объяснил замену российского флага в Риге на чемпионате мира по хоккею

Вместо государственного флага РФ власти латвийской столицы установили символику Олимпийского комитета России.

24 мая, 21:33
<p>Владислав Третьяк. Фото © ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ</p>

Владислав Третьяк. Фото © ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал замену флага России на символику ОКР на чемпионате мира по хоккею в Риге. Он отметил, что это исключительно решение властей латвийской столицы.

"Как известно, мы находимся под санкциями. На стадионе, в отеле, где расположен оргкомитет и находятся команды, нашего флага нет, там только флаг с эмблемой ОКР. То, что было в городе, это решение города", — сказал Третьяк в беседе с ТАСС.

В Госдуме назвали провокацией замену флага России на ЧМ по хоккею на символику ОКР

В Госдуме назвали провокацией замену флага России на ЧМ по хоккею на символику ОКР

Напомним, ранее стало известно, что власти Риги заменили флаг России на ЧМ по хоккею на символику Олимпийского комитета РФ. В мэрии заявили, что решили использовать "более соответствующий для общего настроения" флаг.

Также власти латвийской столицы заменили государственный флаг Белоруссии на бело-красно-белое полотнище, которое использует оппозиция. В связи с этим Минск потребовал от всех сотрудников Посольства Латвии покинуть Белоруссию. В ответ Рига объявила о высылке посла Белоруссии и всех дипломатов.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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