Власти Риги заменили флаг России на ЧМ по хоккею на символику ОКР

Мэрия Риги заменила флаг России, который вместе с флагами стран – участниц чемпионата мира по хоккею украшал латвийскую столицу, на символику Олимпийского комитета РФ. Об этом сообщает агентство ЛЕТА со ссылкой на городскую думу.

Отмечается, что визуальное оформление города в честь турнира происходит в соответствии с рекомендациями Международной федерации хоккея. Однако власти Риги решили "исключить различные интерпретации оформления" и использовать "более соответствующий для общего настроения" флаг Олимпийского комитета России. Стоит отметить, что сборная РФ выступает на чемпионате мира именно под флагом ОКР из-за решения Спортивного арбитражного суда.