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Власти Риги заменили флаг России на ЧМ по хоккею на символику ОКР

В мэрии заявили, что решили использовать "более соответствующий для общего настроения" флаг.

24 мая, 19:59
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/Raivis_Spalvens/status/1396802084599705600/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Raivis_Spalvens</a></p>

Фото © Twitter / Raivis_Spalvens

Мэрия Риги заменила флаг России, который вместе с флагами стран – участниц чемпионата мира по хоккею украшал латвийскую столицу, на символику Олимпийского комитета РФ. Об этом сообщает агентство ЛЕТА со ссылкой на городскую думу.

Отмечается, что визуальное оформление города в честь турнира происходит в соответствии с рекомендациями Международной федерации хоккея. Однако власти Риги решили "исключить различные интерпретации оформления" и использовать "более соответствующий для общего настроения" флаг Олимпийского комитета России. Стоит отметить, что сборная РФ выступает на чемпионате мира именно под флагом ОКР из-за решения Спортивного арбитражного суда.

Белоруссия направила ноту протеста в адрес главы Международной федерации хоккея из-за инцидента с флагом на ЧМ

Белоруссия направила ноту протеста в адрес главы Международной федерации хоккея из-за инцидента с флагом на ЧМ

Напомним, ранее власти Риги заменили государственный флаг Белоруссии на бело-красно-белое полотнище, которое использует оппозиция. В связи с этим Минск потребовал от всех сотрудников Посольства Латвии покинуть Белоруссию. В ответ Рига объявила о высылке посла Белоруссии и всех дипломатов.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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