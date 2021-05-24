Глава МИД Франции выступил за введение дополнительных санкций против Белоруссии

Власти Франции настаивают на немедленном освобождении основателя телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича, который был задержан в Минске после вынужденной посадки самолёта авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. Об этом заявил министр иностранных дел страны Жан-Ив Ле Дриан.

"Мы требуем немедленного освобождения Протасевича и [россиянки Софии] Сапеги, а также арестованных и произвольно задержанных в Белоруссии политических заключённых", — приводит слова министра пресс-служба внешнеполитического ведомства Франции.

В МИД страны также указали, что действия Белоруссии стали серьёзным нарушением правил безопасности международной авиации.

Кроме того, Ле Дриан выступил за введение дополнительных санкций против белорусских властей после инцидента с самолётом Ryanair. Такое мнение французский министр выразил во время переговоров с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской.

"В этом контексте я подтвердил госпоже Тихановской решимость французских властей действовать, для того чтобы был единый и твёрдый ответ европейских стран в соответствии с их позицией с момента начала белорусского кризиса в августе прошлого года. Этот ответ теперь должен включать сильные дополнительные санкции против белорусского режима", — сказано в заявлении главы МИД Франции.