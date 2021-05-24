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Глава МИД Франции выступил за введение дополнительных санкций против Белоруссии

Ле Дриан считает, что действия Минска стали серьёзным нарушением правил безопасности международной авиации.

24 мая, 19:41
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Власти Франции настаивают на немедленном освобождении основателя телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича, который был задержан в Минске после вынужденной посадки самолёта авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. Об этом заявил министр иностранных дел страны Жан-Ив Ле Дриан.

"Мы требуем немедленного освобождения Протасевича и [россиянки Софии] Сапеги, а также арестованных и произвольно задержанных в Белоруссии политических заключённых", — приводит слова министра пресс-служба внешнеполитического ведомства Франции.

"Никаких проблем с сердцем у меня нет": Протасевич вышел на связь из СИЗО в Минске и заявил о даче признательных показаний

"Никаких проблем с сердцем у меня нет": Протасевич вышел на связь из СИЗО в Минске и заявил о даче признательных показаний

В МИД страны также указали, что действия Белоруссии стали серьёзным нарушением правил безопасности международной авиации.

Кроме того, Ле Дриан выступил за введение дополнительных санкций против белорусских властей после инцидента с самолётом Ryanair. Такое мнение французский министр выразил во время переговоров с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской.

"В этом контексте я подтвердил госпоже Тихановской решимость французских властей действовать, для того чтобы был единый и твёрдый ответ европейских стран в соответствии с их позицией с момента начала белорусского кризиса в августе прошлого года. Этот ответ теперь должен включать сильные дополнительные санкции против белорусского режима", — сказано в заявлении главы МИД Франции.

По словам Ле Дриана, эти меры являются предметом обсуждений на саммите глав лидеров ЕС, который проходит в Брюсселе.

Напомним, Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании днём 23 мая. На его борту находился основатель телеграм-канала NEXTA и главред также признанного экстремистским телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич, который был задержан. После инцидента ряд стран обрушился на президента Белоруссии Александра Лукашенко с критикой о недопустимости таких действий. Так, например, в Польше возбудили уголовное дело по факту принуждения самолёта к посадке.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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