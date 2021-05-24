Глава МИД Франции выступил за введение дополнительных санкций против Белоруссии
Ле Дриан считает, что действия Минска стали серьёзным нарушением правил безопасности международной авиации.
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Власти Франции настаивают на немедленном освобождении основателя телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича, который был задержан в Минске после вынужденной посадки самолёта авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. Об этом заявил министр иностранных дел страны Жан-Ив Ле Дриан.
"Мы требуем немедленного освобождения Протасевича и [россиянки Софии] Сапеги, а также арестованных и произвольно задержанных в Белоруссии политических заключённых", — приводит слова министра пресс-служба внешнеполитического ведомства Франции.
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В МИД страны также указали, что действия Белоруссии стали серьёзным нарушением правил безопасности международной авиации.
Кроме того, Ле Дриан выступил за введение дополнительных санкций против белорусских властей после инцидента с самолётом Ryanair. Такое мнение французский министр выразил во время переговоров с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской.
"В этом контексте я подтвердил госпоже Тихановской решимость французских властей действовать, для того чтобы был единый и твёрдый ответ европейских стран в соответствии с их позицией с момента начала белорусского кризиса в августе прошлого года. Этот ответ теперь должен включать сильные дополнительные санкции против белорусского режима", — сказано в заявлении главы МИД Франции.
По словам Ле Дриана, эти меры являются предметом обсуждений на саммите глав лидеров ЕС, который проходит в Брюсселе.
Напомним, Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании днём 23 мая. На его борту находился основатель телеграм-канала NEXTA и главред также признанного экстремистским телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич, который был задержан. После инцидента ряд стран обрушился на президента Белоруссии Александра Лукашенко с критикой о недопустимости таких действий. Так, например, в Польше возбудили уголовное дело по факту принуждения самолёта к посадке.
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