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Авиакомпания KLM временно приостанавливает полёты над Белоруссией

Решение принято после призыва со стороны премьер-министра Марка Рютте.

24 мая, 19:28
<p>Фото © ТАСС / Mondadori Portfolio via ZUMA</p>

Фото © ТАСС / Mondadori Portfolio via ZUMA

Нидерландская авиакомпания KLM решила временно приостановить полёты в воздушном пространстве Белоруссии. Об этом сообщает местная телерадиовещательная корпорация.

"KLM приостановила полёты над Белоруссией. Решение принято после призыва со стороны премьера Марка Рютте", — говорится в сообщении.

Lufthansa приостановила полёты в воздушном пространстве Белоруссии

Lufthansa приостановила полёты в воздушном пространстве Белоруссии

Напомним, 23 мая Boeing 737-800 ирландской авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании днём 23 мая. На его борту находился основатель телеграм-канала NEXTA и главред также признанного экстремистским телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич, который был задержан. После инцидента ряд стран обрушился на президента Белоруссии Александра Лукашенко с критикой о недопустимости таких действий. Так, например, в Польше возбудили уголовное дело по факту принуждения самолёта к посадке.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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