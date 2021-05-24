Авиакомпания KLM временно приостанавливает полёты над Белоруссией
Решение принято после призыва со стороны премьер-министра Марка Рютте.
Фото © ТАСС / Mondadori Portfolio via ZUMA
Нидерландская авиакомпания KLM решила временно приостановить полёты в воздушном пространстве Белоруссии. Об этом сообщает местная телерадиовещательная корпорация.
"KLM приостановила полёты над Белоруссией. Решение принято после призыва со стороны премьера Марка Рютте", — говорится в сообщении.
Напомним, 23 мая Boeing 737-800 ирландской авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании днём 23 мая. На его борту находился основатель телеграм-канала NEXTA и главред также признанного экстремистским телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич, который был задержан. После инцидента ряд стран обрушился на президента Белоруссии Александра Лукашенко с критикой о недопустимости таких действий. Так, например, в Польше возбудили уголовное дело по факту принуждения самолёта к посадке.
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