Авиакомпания KLM временно приостанавливает полёты над Белоруссией

Нидерландская авиакомпания KLM решила временно приостановить полёты в воздушном пространстве Белоруссии. Об этом сообщает местная телерадиовещательная корпорация.

"KLM приостановила полёты над Белоруссией. Решение принято после призыва со стороны премьера Марка Рютте", — говорится в сообщении.