В России предложили создать Комитет по выявлению иностранного вмешательства

В России предложили создать общественный Комитет по выявлению иностранного вмешательства. Инициативную группу из юристов, представителей общественных организаций и правозащитников уже сформировали, рассказал RT правозащитник Александр Ионов.

По его словам, окончательные списки должны быть представлены в конце следующей недели. Правозащитник уточнил, что члены комитета будут собирать информацию о зарубежном финансировании организаций, работающих в России, а также следить за отчётами, публикуемыми органами государственной власти за рубежом, например, Госдепартаментом и подконтрольными ему фондами, которые поддерживают проекты, направленные на дестабилизацию ситуации в РФ.

Собранную информацию представители комитета будут отправлять в компетентные ведомства и публиковать её в открытом доступе, чтобы общественность могла узнать, на чьи деньги "пишутся аналитические материалы, статьи, так называемые расследования".

"Для того чтобы в будущем мы могли обезопасить себя от внешнего давления, мы должны этими делами заниматься очень внимательно", — подчеркнул Ионов.