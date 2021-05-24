Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

В России предложили создать Комитет по выявлению иностранного вмешательства

Правозащитники уверены в необходимости заниматься этим очень внимательно, чтобы обезопасить страну от внешнего давления.

24 мая, 19:19
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В России предложили создать общественный Комитет по выявлению иностранного вмешательства. Инициативную группу из юристов, представителей общественных организаций и правозащитников уже сформировали, рассказал RT правозащитник Александр Ионов.

По его словам, окончательные списки должны быть представлены в конце следующей недели. Правозащитник уточнил, что члены комитета будут собирать информацию о зарубежном финансировании организаций, работающих в России, а также следить за отчётами, публикуемыми органами государственной власти за рубежом, например, Госдепартаментом и подконтрольными ему фондами, которые поддерживают проекты, направленные на дестабилизацию ситуации в РФ.

Собранную информацию представители комитета будут отправлять в компетентные ведомства и публиковать её в открытом доступе, чтобы общественность могла узнать, на чьи деньги "пишутся аналитические материалы, статьи, так называемые расследования".

"Для того чтобы в будущем мы могли обезопасить себя от внешнего давления, мы должны этими делами заниматься очень внимательно", — подчеркнул Ионов.

Издание VTimes внесено в реестр СМИ-иноагентов

Издание VTimes внесено в реестр СМИ-иноагентов

СМИ: Сотрудники "Радио Свобода" могут остаться без зарплаты из-за статуса иноагента

СМИ: Сотрудники "Радио Свобода" могут остаться без зарплаты из-за статуса иноагента

Напомним, что в апреле в реестр иностранных агентов была внесена "Медуза". Закон, который вводит штрафы для СМИ за распространение материалов СМИ-иноагентов без указания их статуса, президент Владимир Путин подписал в конце декабря прошлого года. Нарушение карается штрафом для граждан в размере от 2 до 2,5 тысячи рублей, для должностных лиц — от 4 до 5 тысяч рублей, для юрлиц — от 40 до 50 тысяч рублей.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

В России предложили лишать регистрации НКО-иноагентов за организацию несанкционированных акций

26 февраля, 04:04

Марину Литвинович исключили из ОНК Москвы

6 апреля, 15:27

Более 50 человек стали победителями конкурса "Лидеры интернет-коммуникаций"

сегодня в 19:04

Глава МИД Франции выступил за введение дополнительных санкций против Белоруссии

сегодня в 19:41

Катастрофическое начало: Канада проиграла третий матч подряд на ЧМ по хоккею

сегодня в 19:29

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1