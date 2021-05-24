В России предложили создать Комитет по выявлению иностранного вмешательства
Правозащитники уверены в необходимости заниматься этим очень внимательно, чтобы обезопасить страну от внешнего давления.
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В России предложили создать общественный Комитет по выявлению иностранного вмешательства. Инициативную группу из юристов, представителей общественных организаций и правозащитников уже сформировали, рассказал RT правозащитник Александр Ионов.
По его словам, окончательные списки должны быть представлены в конце следующей недели. Правозащитник уточнил, что члены комитета будут собирать информацию о зарубежном финансировании организаций, работающих в России, а также следить за отчётами, публикуемыми органами государственной власти за рубежом, например, Госдепартаментом и подконтрольными ему фондами, которые поддерживают проекты, направленные на дестабилизацию ситуации в РФ.
Собранную информацию представители комитета будут отправлять в компетентные ведомства и публиковать её в открытом доступе, чтобы общественность могла узнать, на чьи деньги "пишутся аналитические материалы, статьи, так называемые расследования".
"Для того чтобы в будущем мы могли обезопасить себя от внешнего давления, мы должны этими делами заниматься очень внимательно", — подчеркнул Ионов.
Напомним, что в апреле в реестр иностранных агентов была внесена "Медуза". Закон, который вводит штрафы для СМИ за распространение материалов СМИ-иноагентов без указания их статуса, президент Владимир Путин подписал в конце декабря прошлого года. Нарушение карается штрафом для граждан в размере от 2 до 2,5 тысячи рублей, для должностных лиц — от 4 до 5 тысяч рублей, для юрлиц — от 40 до 50 тысяч рублей.
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