ХАМАС отвергло причастность к инциденту с самолётом Ryanair в Минске
Представитель движения заявил, что сообщение о связи ХАМАС с происшествием отправили желающие подорвать симпатии к палестинскому народу.
Фото © ТАСС / AP
Палестинское движение ХАМАС заявило о своей непричастности к сообщениям о минировании самолёта авиакомпании Ryanair, который 23 мая экстренно приземлился в Минске. Об этом сообщает Reuters.
"Мы не прибегаем к таким методам", — заявил представитель движения и добавил, что ХАМАС не имеет никакого отношения к случившемуся.
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Напомним, ранее в Министерстве транспорта и коммуникаций Белоруссии зачитали текст письма, в котором говорилось, что самолёт Ryanair заминировали солдаты ХАМАС, потребовавшие, чтобы Израиль прекратил огонь в секторе Газа. Позже информация о взрывном устройстве не подтвердилась.
По мнению представителя движения, данное сообщение отправили желающие "демонизировать" ХАМАС и подорвать симпатии к палестинскому народу.
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Как сообщал Лайф, Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании днём 23 мая. На его борту находился основатель телеграм-канала NEXTA и главред также признанного экстремистским телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич, который был задержан. После инцидента ряд стран обрушился на президента Белоруссии Александра Лукашенко с критикой о недопустимости таких действий. Так, например, в Польше возбудили уголовное дело по факту принуждения самолёта к посадке.
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