ХАМАС отвергло причастность к инциденту с самолётом Ryanair в Минске

Палестинское движение ХАМАС заявило о своей непричастности к сообщениям о минировании самолёта авиакомпании Ryanair, который 23 мая экстренно приземлился в Минске. Об этом сообщает Reuters.

"Мы не прибегаем к таким методам", — заявил представитель движения и добавил, что ХАМАС не имеет никакого отношения к случившемуся.

Напомним, ранее в Министерстве транспорта и коммуникаций Белоруссии зачитали текст письма, в котором говорилось, что самолёт Ryanair заминировали солдаты ХАМАС, потребовавшие, чтобы Израиль прекратил огонь в секторе Газа. Позже информация о взрывном устройстве не подтвердилась.