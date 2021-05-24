Посол США в Белоруссии обсудила с Минском инцидент с самолётом Ryanair

Посол США в Минске Джули Фишер обсудила с белорусскими властями инцидент с экстренной посадкой самолёта Ryanair в Белоруссии. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге для журналистов.

Псаки отметила, что на данный момент Соединённые Штаты не готовы говорить, считает ли Вашингтон это "угоном" судна. Представитель Белого дома при этом назвала случившееся дерзким оскорблением международного мира и безопасности со стороны режима президента Белоруссии Александра Лукашенко.