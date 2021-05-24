Посол США в Белоруссии обсудила с Минском инцидент с самолётом Ryanair
В Соединённых Штатах пока воздерживаются от того, чтобы называть случившееся угоном воздушного судна.
Фото © AP / ТАСС
Посол США в Минске Джули Фишер обсудила с белорусскими властями инцидент с экстренной посадкой самолёта Ryanair в Белоруссии. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге для журналистов.
Псаки отметила, что на данный момент Соединённые Штаты не готовы говорить, считает ли Вашингтон это "угоном" судна. Представитель Белого дома при этом назвала случившееся дерзким оскорблением международного мира и безопасности со стороны режима президента Белоруссии Александра Лукашенко.
"У меня нет нового определения того, что произошло, кроме того, как передать, и это очевидно, наше возмущение. И об этом высказалось в том же ключе международное сообщество", — заключила она.
Как уже сообщал Лайф, Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании днём 23 мая. На его борту находился основатель телеграм-канала NEXTA и главред также признанного экстремистским телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич. После посадки он был задержан. Европейские страны, осуждающие задержание оппозиционера, выступили за прекращение полётов над Белоруссией и запрет доступа национальной авиакомпании "Белавиа" к аэропортам стран ЕС. Международная организация гражданской авиации (ICAO) уже получила соответствующий запрос.
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