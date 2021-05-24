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Генсек ООН призвал провести независимое расследование инцидента с самолётом Ryanair

Гутерриш выразил обеспокоенность "ухудшающейся ситуацией в сфере прав человека в Белоруссии".

24 мая, 18:47
<p>Фото © ТАСС / PA / MAXIM SHEMETOV / POOL</p>

Фото © ТАСС / PA / MAXIM SHEMETOV / POOL

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш полностью поддержал идею проведения независимого расследования инцидента с экстренной посадкой самолёта Ryanair в минском аэропорту. Об этом заявил на брифинге официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь поддерживает призыв к полному, прозрачному и независимому расследованию этого тревожного инцидента и призывает все причастные стороны полностью сотрудничать с таким расследованием", — сказал он.

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Представитель также добавил, что генсек призвал все причастные к этому инциденту стороны к полному сотрудничеству со следствием. Гутерриш выразил обеспокоенность "ухудшающейся ситуацией в сфере прав человека в Белоруссии". Он также подчеркнул, что Минск должен полностью уважать свои международные обязательства, включая права на свободу речи, собраний и ассоциаций.

Напомним, очередной международный скандал вокруг Белоруссии набирает обороты после того, как пассажирский самолёт авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. На его борту находился основатель телеграм-канала NEXTA и главред также признанного экстремистским телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич. После посадки он был задержан. Литва и Польша возбудили уголовные дела по фактам "захвата воздушного судна" и "похищения пассажиров".

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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