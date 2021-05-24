Генсек ООН призвал провести независимое расследование инцидента с самолётом Ryanair

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш полностью поддержал идею проведения независимого расследования инцидента с экстренной посадкой самолёта Ryanair в минском аэропорту. Об этом заявил на брифинге официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь поддерживает призыв к полному, прозрачному и независимому расследованию этого тревожного инцидента и призывает все причастные стороны полностью сотрудничать с таким расследованием", — сказал он.

Представитель также добавил, что генсек призвал все причастные к этому инциденту стороны к полному сотрудничеству со следствием. Гутерриш выразил обеспокоенность "ухудшающейся ситуацией в сфере прав человека в Белоруссии". Он также подчеркнул, что Минск должен полностью уважать свои международные обязательства, включая права на свободу речи, собраний и ассоциаций.