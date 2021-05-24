На саммите ЕС решили обсудить Белоруссию и Россию без электронных устройств
Как уточняется, это требуется для обеспечения конфиденциальности. В частности, во время переговоров обсудят инцидент с самолётом авиакомпании Ryanair, который экстренно сел в Минске.
Фото © Pixabay
Глава Евросовета Шарль Мишель обратился к европейским лидерам с просьбой провести обсуждение вопросов по Белоруссии и России без электронных устройств. Как сообщил официальный представитель Мишеля Баренд Лейтс в "Твиттере", это требуется для обеспечения конфиденциальности.
"Для обеспечения конфиденциальности обсуждения Белоруссии и России на Евросовете Шарль Мишель попросил провести дискуссии без электронных устройств", — отметил он.
Заседание глав государств и правительств Евросоюза началось в Брюсселе. Собравшиеся обсуждают отношения с Россией, а также ответную реакцию на посадку в Минске самолёта авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс, и задержание Романа Протасевича.
Напомним, Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании днём 23 мая. На его борту находился основатель телеграм-канала NEXTA и главред также признанного экстремистским телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич, который был задержан. После инцидента ряд стран обрушился на президента Белоруссии Александра Лукашенко с критикой о недопустимости таких действий. Так, например, в Польше возбудили уголовное дело по факту принуждения самолёта к посадке.
Лента новостей
Lufthansa приостановила полёты в воздушном пространстве Белоруссии
сегодня в 18:25
"Состояние критическое": Мать Протасевича рассказала, что он попал в больницу из-за проблем с сердцем
сегодня в 18:24
Стали известны результаты теста на наркотики попавшего в "кокаиновый скандал" победителя Евровидения
сегодня в 18:15
Комментариев: 0