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На саммите ЕС решили обсудить Белоруссию и Россию без электронных устройств

Как уточняется, это требуется для обеспечения конфиденциальности. В частности, во время переговоров обсудят инцидент с самолётом авиакомпании Ryanair, который экстренно сел в Минске.

24 мая, 18:37
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Глава Евросовета Шарль Мишель обратился к европейским лидерам с просьбой провести обсуждение вопросов по Белоруссии и России без электронных устройств. Как сообщил официальный представитель Мишеля Баренд Лейтс в "Твиттере", это требуется для обеспечения конфиденциальности.

"Для обеспечения конфиденциальности обсуждения Белоруссии и России на Евросовете Шарль Мишель попросил провести дискуссии без электронных устройств", — отметил он.

Заседание глав государств и правительств Евросоюза началось в Брюсселе. Собравшиеся обсуждают отношения с Россией, а также ответную реакцию на посадку в Минске самолёта авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс, и задержание Романа Протасевича.

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Напомним, Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании днём 23 мая. На его борту находился основатель телеграм-канала NEXTA и главред также признанного экстремистским телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич, который был задержан. После инцидента ряд стран обрушился на президента Белоруссии Александра Лукашенко с критикой о недопустимости таких действий. Так, например, в Польше возбудили уголовное дело по факту принуждения самолёта к посадке.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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