На саммите ЕС решили обсудить Белоруссию и Россию без электронных устройств

Как уточняется, это требуется для обеспечения конфиденциальности. В частности, во время переговоров обсудят инцидент с самолётом авиакомпании Ryanair, который экстренно сел в Минске.