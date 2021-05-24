"Состояние критическое": Мать Протасевича рассказала, что он попал в больницу из-за проблем с сердцем

Мать задержанного в Минске Романа Протасевича рассказала, что её сын в критическом состоянии находится в одной из минских больниц. Женщина утверждает, что о проблемах со здоровьем основателя NEXTA ей сообщил "доброжелатель". Однако официального подтверждения этой информации пока нет.

"Мать Романа Протасевича сообщила о том, что, по неподтверждённой информации, её сын найден в одной из минских больниц. Состояние его критическое — проблемы с сердцем. Об этом ей сообщили доброжелатели. Мы просим всё медицинское сообщество узнать и сообщить, что на самом деле происходит с Романом", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале "Беларусь головного мозга".