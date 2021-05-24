"Состояние критическое": Мать Протасевича рассказала, что он попал в больницу из-за проблем с сердцем
По её словам, основатель телеграм-канала NEXTA находится в больнице. У него начались проблемы с сердцем.
Фото © gettyimages
Мать задержанного в Минске Романа Протасевича рассказала, что её сын в критическом состоянии находится в одной из минских больниц. Женщина утверждает, что о проблемах со здоровьем основателя NEXTA ей сообщил "доброжелатель". Однако официального подтверждения этой информации пока нет.
"Мать Романа Протасевича сообщила о том, что, по неподтверждённой информации, её сын найден в одной из минских больниц. Состояние его критическое — проблемы с сердцем. Об этом ей сообщили доброжелатели. Мы просим всё медицинское сообщество узнать и сообщить, что на самом деле происходит с Романом", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале "Беларусь головного мозга".
В МВД Белоруссии поспешили опровергнуть данные заявления. В ведомстве заверили, что Протасевич на состояние здоровья не жаловался. Арестованный содержится в СИЗО № 1 управления Департамента исполнения наказаний МВД по городу Минску и Минской области.
В воскресенье, 23 мая, Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. На его борту находился Протасевич. После посадки он был задержан, информация об угрозе взрыва не подтвердилась. Позже в Белоруссии возбудили дело из-за ложного сообщения о минировании самолёта.
Комментариев: 0