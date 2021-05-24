Стали известны результаты теста на наркотики попавшего в "кокаиновый скандал" победителя Евровидения

В организме вокалиста победившей на Евровидении группы Maneskin не было обнаружено следов наркотиков. Об этом говорится в заявлении Европейского вещательного союза (ЕВС).

"Солист группы Maneskin также добровольно прошёл тест на наркотики, который дал отрицательный результат. Никакого употребления наркотиков в зелёной комнате не было, мы считаем этот вопрос закрытым", — говорится в сообщении.

В организации также отметили свою обеспокоенность тем, что подобные спекуляции омрачили радость победы итальянских триумфаторов и подобным несправедливым образом повлияли на группу. В связи с этим они ещё раз поздравили музыкантов и пожелали дальнейших творческих успехов.