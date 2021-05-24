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Стали известны результаты теста на наркотики попавшего в "кокаиновый скандал" победителя Евровидения

Вокалист был вынужден решиться на анализ из-за подозрений в употреблении кокаина прямо во время конкурса.

24 мая, 18:15
<p>Фото © Soeren Stache / picture alliance via Getty Images</p>

Фото © Soeren Stache / picture alliance via Getty Images

В организме вокалиста победившей на Евровидении группы Maneskin не было обнаружено следов наркотиков. Об этом говорится в заявлении Европейского вещательного союза (ЕВС).

"Солист группы Maneskin также добровольно прошёл тест на наркотики, который дал отрицательный результат. Никакого употребления наркотиков в зелёной комнате не было, мы считаем этот вопрос закрытым", — говорится в сообщении.

Победитель Евровидения решил сдать тест на наркотики после "кокаинового скандала"

Победитель Евровидения решил сдать тест на наркотики после "кокаинового скандала"

В организации также отметили свою обеспокоенность тем, что подобные спекуляции омрачили радость победы итальянских триумфаторов и подобным несправедливым образом повлияли на группу. В связи с этим они ещё раз поздравили музыкантов и пожелали дальнейших творческих успехов.

Напомним, что подобные слухи поползли после того, как в Сеть попало видео, где солист Maneskin Давид Дамиано подозрительно наклоняется над столом, а другой участник музыкального коллектива его одёргивает. Позже выяснилось, что музыкант пытался сдуть разбитое стекло.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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