Lufthansa приостановила полёты в воздушном пространстве Белоруссии
Решение принято в связи со скандалом с бортом Ryanair, который экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании.
Фото © Pixabay
Авиакомпания Lufthansa объявила о приостановке полётов в воздушном пространстве Белоруссии в связи с вынужденной посадкой самолёта Ryanair в Минске. Об этом сообщает AFP со ссылкой на заявление авиаперевозчика.
"В связи с развитием текущей ситуации мы на данный момент приостанавливаем полёты в воздушном пространстве Белоруссии", — говорится в заявлении авиакомпании, оказавшемся в распоряжении агентства.
Напомним, очередной международный скандал вокруг Белоруссии набирает обороты после того, как пассажирский самолёт авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. На его борту находился основатель телеграм-канала NEXTA и главред также признанного экстремистским телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич. После посадки он был задержан. Литва и Польша возбудили уголовные дела по фактам "захвата воздушного судна" и "похищения пассажиров".
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