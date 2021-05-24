Канцлер Австрии посчитал лишними спекуляции на тему "русского следа" в инциденте с самолётом Ryanair

Спекуляции на тему наличия "русского следа" в инциденте с экстренной посадкой самолёта Ryanair на территории Минска совершенно излишни. Такое мнение выразил канцлер Австрии Себастьян Курц на брифинге для журналистов перед началом двухдневного саммита ЕС в Брюсселе.

"Честно говоря, я не хочу сейчас на этом спекулировать. Я думаю, что важно тщательно расследовать этот инцидент. На наш взгляд, очевидно, кто несёт ответственность. На это сейчас требуется соответствующая реакция", — сказал он.