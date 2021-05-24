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Канцлер Австрии посчитал лишними спекуляции на тему "русского следа" в инциденте с самолётом Ryanair

По его мнению, отношения между Москвой и Евросоюзом и без подобных инсинуаций достаточно натянутые.

24 мая, 18:54
<p>Фото © ТАСС / EPA / CHRISTIAN BRUNA</p>

Фото © ТАСС / EPA / CHRISTIAN BRUNA

Спекуляции на тему наличия "русского следа" в инциденте с экстренной посадкой самолёта Ryanair на территории Минска совершенно излишни. Такое мнение выразил канцлер Австрии Себастьян Курц на брифинге для журналистов перед началом двухдневного саммита ЕС в Брюсселе.

"Честно говоря, я не хочу сейчас на этом спекулировать. Я думаю, что важно тщательно расследовать этот инцидент. На наш взгляд, очевидно, кто несёт ответственность. На это сейчас требуется соответствующая реакция", — сказал он.

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Он также добавил, что в данный момент отношения между Российской Федерацией и Евросоюзом и без подобных обвинений и инсинуаций достаточно сложные.

Напомним, Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании днём 23 мая. На его борту находился основатель телеграм-канала NEXTA и главред также признанного экстремистским телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич, который был задержан. После инцидента ряд стран обрушился на президента Белоруссии Александра Лукашенко с критикой о недопустимости таких действий. Так, например, в Польше возбудили уголовное дело по факту принуждения самолёта к посадке.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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