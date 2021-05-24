Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

"Никаких проблем с сердцем у меня нет": Протасевич вышел на связь из СИЗО в Минске и заявил о даче признательных показаний

По его словам, правоохранители относятся к нему максимально корректно и не превышают рамки законодательства.

24 мая, 18:50

Протасевич вышел на связь и заявил о даче признательных показаний. Видео © Соцсети

Основатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич, накануне задержанный в аэропорту Минска после экстренной посадки самолёта авиакомпании Ryanair, записал видео, на котором рассказал о своём здоровье. Это случилось на фоне информации о том, что парень находится в критическом состоянии в больнице.

"Вчера я был задержан сотрудниками МВД в Национальном аэропорту Минска. Сейчас я нахожусь в СИЗО-1, могу заявить, что никаких проблем с сердцем или другими органами у меня нет", — сказал Протасевич.

Он добавил, что отношение правоохранителей к нему максимально корректное и не превышающее рамки законодательства. Задержанный уточнил, что продолжает сотрудничество со следствием и даёт признательные показания об организации массовых беспорядков в столице республики.

"Не было ненависти к Белоруссии": Одногруппница рассказала о задержанной в Минске россиянке

"Не было ненависти к Белоруссии": Одногруппница рассказала о задержанной в Минске россиянке

Напомним, в воскресенье, 23 мая, Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. На его борту находился Протасевич. После посадки он был задержан, информация об угрозе взрыва не подтвердилась. Позже в Белоруссии возбудили дело из-за ложного сообщения о минировании самолёта.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Премьер-министры России и Белоруссии обсудили вопросы интеграции стран

сегодня в 19:42

Протасевич пытался избавиться от личных вещей после смены курса самолёта Ryanair на Минск

сегодня в 19:26

Глава МИД Франции выступил за введение дополнительных санкций против Белоруссии

сегодня в 19:41

Катастрофическое начало: Канада проиграла третий матч подряд на ЧМ по хоккею

сегодня в 19:29

Авиакомпания KLM временно приостанавливает полёты над Белоруссией

сегодня в 19:28

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1