"Никаких проблем с сердцем у меня нет": Протасевич вышел на связь из СИЗО в Минске и заявил о даче признательных показаний
По его словам, правоохранители относятся к нему максимально корректно и не превышают рамки законодательства.
Протасевич вышел на связь и заявил о даче признательных показаний. Видео © Соцсети
Основатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич, накануне задержанный в аэропорту Минска после экстренной посадки самолёта авиакомпании Ryanair, записал видео, на котором рассказал о своём здоровье. Это случилось на фоне информации о том, что парень находится в критическом состоянии в больнице.
"Вчера я был задержан сотрудниками МВД в Национальном аэропорту Минска. Сейчас я нахожусь в СИЗО-1, могу заявить, что никаких проблем с сердцем или другими органами у меня нет", — сказал Протасевич.
Он добавил, что отношение правоохранителей к нему максимально корректное и не превышающее рамки законодательства. Задержанный уточнил, что продолжает сотрудничество со следствием и даёт признательные показания об организации массовых беспорядков в столице республики.
Напомним, в воскресенье, 23 мая, Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. На его борту находился Протасевич. После посадки он был задержан, информация об угрозе взрыва не подтвердилась. Позже в Белоруссии возбудили дело из-за ложного сообщения о минировании самолёта.
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