Более 50 человек стали победителями конкурса "Лидеры интернет-коммуникаций"

Победителями конкурса "Лидеры интернет-коммуникаций" стали 52 человека, сообщил первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко на церемонии его закрытия.

"У нас 52 победителя среди вас, но вы точно все победители, потому что у нас в конкурсе приняли участие 13,5 тысячи человек. В зале 137 финалистов, и каждый из вас точно стал одним из лучших", — обратился он к участникам состязания.

По его словам, это первый конкурс в платформе "Россия — страна возможностей", где женщины разгромили мужчин. Состязание проходило в Москве с 19 по 24 мая. Его цель — найти и отобрать перспективных специалистов разных направлений цифровой сферы для их дальнейшего развития.

Победившие в нём получат возможность трудоустройства в том числе в АНО "Диалог" и пресс-службах региональных органов исполнительной власти. Они также смогут пройти стажировку у ведущих интернет-экспертов страны или стать участниками одной из образовательных программ на базе мастерской управления "Сенеж" — первой ступени "Высшей школы интернет-коммуникаций".