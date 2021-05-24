Белорусские пограничники разрешили трём пассажирам самолёта Ryanair остаться в Минске
Как уточняется, эти граждане после приземления в Вильнюсе всё равно планировали возвращаться в Белоруссию.
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Белорусские пограничники разрешили трём пассажирам самолёта авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс, остаться в Минске после экстренной посадки. Об этом сообщили в эфире белорусского государственного телевидения.
Как уточняется, эти граждане планировали после приземления в столице Литвы всё равно возвращаться в Белоруссию.
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Напомним, Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании днём 23 мая. На его борту находился основатель телеграм-канала NEXTA и главред также признанного экстремистским телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич, который был задержан. После инцидента ряд стран обрушился на президента Белоруссии Александра Лукашенко с критикой о недопустимости таких действий. Так, например, в Польше возбудили уголовное дело по факту принуждения самолёта к посадке.
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